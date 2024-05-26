3 простых способа помыть овощи, чтобы избежать пищевого отравления

Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, но важно помнить о потенциальном риске заражения вредными микроорганизмами, которые могут присутствовать на сырых продуктах. По данным Роспотребнадзора, употребление загрязненных фруктов и овощей может увеличить вероятность пищевых инфекций. В последние годы были зафиксированы вспышки заболеваний, связанных с зараженными салатом, шпинатом, помидорами и дыней.