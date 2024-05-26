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Posted 26 мая, 08:27

Published 26 мая, 08:27

Modified 9 сентября, 23:44

Updated 9 сентября, 23:44

3 простых шага, чтобы избежать пищевого отравления

3 простых способа помыть овощи, чтобы избежать пищевого отравления

26 мая 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
3 простых шага, чтобы избежать пищевого отравления
Используйте эти 3 безопасных варианта для качественного мытья овощей и фруктов, которые предотвратят заражение бактериями

Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, но важно помнить о потенциальном риске заражения вредными микроорганизмами, которые могут присутствовать на сырых продуктах. По данным Роспотребнадзора, употребление загрязненных фруктов и овощей может увеличить вероятность пищевых инфекций. В последние годы были зафиксированы вспышки заболеваний, связанных с зараженными салатом, шпинатом, помидорами и дыней.

Чтобы защитить себя от употребления в пищу загрязненных фруктов и овощей, настоятельно рекомендуется очищать их перед употреблением.

3 варианта по очистке фруктов и овощей

Перед тем, как приступить к приготовлению, необходимо тщательно мыть руки и дезинфицировать используемые поверхности, включая разделочные доски и посуду.

Уксус — естественный способ очистки продуктов.Уксус — естественный способ очистки продуктов.
Уксус — естественный способ очистки продуктов.. Фото: Изображение Midjourney

1. Как мыть продукты с уксусом

Уксус — естественный способ очистки продуктов. Вы можете замачивать или опрыскивать фрукты и овощи уксусом. Метод замачивания лучше всего подходит для небольших продуктов, таких как черника, брюссельская капуста, вишня и помидоры черри.

Вот как замачивать продукты в уксусе:

  1. Вымойте руки водой с мылом не менее 20 секунд, чтобы удалить микробы.
  2. Налейте уксус в миску или контейнер, а затем добавьте продукты.
  3. Дайте продуктам пропитаться пару минут.
  4. Промойте овощи под проточной водой.

2. Как мыть продукты с помощью пищевой соды

Исследования показали, что пищевая сода эффективно удаляет микробы, пестициды и почву.

  1. Вымойте руки водой с мылом не менее 20 секунд, чтобы удалить микробы.
  2. Поместите продукты в миску или контейнер. Добавьте одну чайную ложку пищевой соды на два стакана холодной воды.
  3. Дайте продуктам пропитаться не менее 12 минут. Помешивайте овощи так, чтобы обработать овощи со всех сторон.
  4. Для твердых овощей можно использовать щетку.
  5. Промойте овощи под проточной водой.

Также стоит помнить, что промывка и замачивание уменьшают, но не устраняют уровень остатков пестицидов. А вот очистка продуктов от кожуры, когда это необходимо, может более эффективно уменьшить остатки пестицидов, чем мытье.

Обязательно чистите твердые продукты, например огурцы, чистой щеткой.Обязательно чистите твердые продукты, например огурцы, чистой щеткой.
Обязательно чистите твердые продукты, например огурцы, чистой щеткой.. Фото: Изображение Midjourney

3. Другие советы по безопасности

  • Выбирайте продукты в хорошем состоянии. Они не должны быть мятыми или иметь повреждения.
  • Не используйте моющие средства или мыло для мытья фруктов и овощей, так как они могут поглощать эти вещества, что может вызвать неприятные ощущения в желудке.
  • Храните фрукты и овощи в холодильнике отдельно от сырого мяса, птицы и морепродуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
  • Не кладите салат или свежие продукты на тарелку или поверхность, на которой ранее лежало сырое мясо.
  • Храните предварительно нарезанные и скоропортящиеся свежие фрукты и овощи (например, ягоды, дыню и салат) на нижних полках холодильника, чтобы они оставались свежими дольше.
  • При приготовлении пищи используйте отдельные ножи и разделочные доски для сырых продуктов и сырого мяса.
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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Питание#Еда#Овощи#Продукты питания#Здоровое питание#Принципы питания
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