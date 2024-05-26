3 простых способа помыть овощи, чтобы избежать пищевого отравления

Posted 26 мая, 08:27
Published 26 мая, 08:27
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, но важно помнить о потенциальном риске заражения вредными микроорганизмами, которые могут присутствовать на сырых продуктах. По данным Роспотребнадзора, употребление загрязненных фруктов и овощей может увеличить вероятность пищевых инфекций. В последние годы были зафиксированы вспышки заболеваний, связанных с зараженными салатом, шпинатом, помидорами и дыней.
Чтобы защитить себя от употребления в пищу загрязненных фруктов и овощей, настоятельно рекомендуется очищать их перед употреблением.
Перед тем, как приступить к приготовлению, необходимо тщательно мыть руки и дезинфицировать используемые поверхности, включая разделочные доски и посуду.
Уксус — естественный способ очистки продуктов. Вы можете замачивать или опрыскивать фрукты и овощи уксусом. Метод замачивания лучше всего подходит для небольших продуктов, таких как черника, брюссельская капуста, вишня и помидоры черри.
Вот как замачивать продукты в уксусе:
Исследования показали, что пищевая сода эффективно удаляет микробы, пестициды и почву.
Также стоит помнить, что промывка и замачивание уменьшают, но не устраняют уровень остатков пестицидов. А вот очистка продуктов от кожуры, когда это необходимо, может более эффективно уменьшить остатки пестицидов, чем мытье.
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