Ешь все, что хочешь, и худей! Секретный метод, который изменит вашу жизнь

Posted 25 мая, 13:03
Published 25 мая, 13:03
Modified 9 сентября, 23:43
Updated 9 сентября, 23:43
Тенденция «ешь, что хочешь, добавляй, что нужно» предлагает уникальный подход к питанию, который позволяет людям наслаждаться разнообразием вкусов и не ограничивать себя строгими диетами, при этом поддерживая здоровый образ жизни.
Основная идея заключается в том, что важно не то, что вы едите, а как вы это едите. Это означает, что даже включая в свой рацион более «вредные» продукты, можно сделать их более полезными, добавляя к ним здоровые ингредиенты.
Например, если вы любите макароны с сыром, вы можете улучшить их питательную ценность, добавив в блюдо свежие овощи, такие как шпинат, брокколи или перец.
Это не только увеличит содержание витаминов и минералов в блюде, но и добавит ему больше текстуры и вкуса. Также можно выбрать более полезные варианты макарон, например, из цельнозерновой муки, и использовать нежирные или низкокалорийные сыры.
Аналогично, при приготовлении пиццы можно увеличить ее питательность, добавляя на тесто много овощей, таких помидоры, огурцы, артишоки, и использовать в качестве начинки нежирные источники белка, например, курицу или тофу.
Также стоит обратить внимание на выбор теста: можно использовать тесто из цельнозерновой муки или даже попробовать варианты с добавлением киноа или лука-порея для увеличения пищевой ценности.
Этот подход к питанию позволяет не чувствовать себя лишенным и наслаждаться любимыми блюдами, при этом улучшая их питательные качества. Это особенно важно для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес или улучшить общее состояние здоровья, но при этом не хочет отказываться от привычной еды.
Главное — уметь находить баланс и правильно сочетать продукты, чтобы получить максимум пользы от каждого приема пищи.
Сторонники этой тенденции утверждают, что она предлагает ряд преимуществ, в том числе:
Лиза Янг, доктор философии, RDN, диетолог и автор книги «Наконец сыт, наконец похудевший», считает, что тенденция «ешь, что хочешь, добавляй, что нужно» может быть полезной для похудения и поддержания здорового веса.
— Это не означает безграничное потакание своим желаниям, а, скорее, нужно помнить о своих пристрастиях и включать их в свой общий план питания. Сосредоточьтесь на добавлении продуктов, богатых питательными веществами, таких как фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты. Это гарантирует, что ваш организм получит необходимые питательные вещества для общего здоровья и благополучия, — объясняет Янг.
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