Как не разочароваться в себе в погоне за идеалом

И в этой ситуации сравнивать себя с тренером не стоит. Конечно, он будет на высоте. Конечно, вы будете видеть разницу между вами. Но вы и не должны быть одинаковыми. Зато после полугода интенсивных тренировок вы с легкостью застегнете «те самые» джинсы и с радостью отметите, что выглядеть стали даже лучше, чем пять лет назад.