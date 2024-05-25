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Posted 25 мая, 06:50

Published 25 мая, 06:50

Modified 9 сентября, 23:42

Updated 9 сентября, 23:42

Как не разочароваться в себе в погоне за идеалом

Как не разочароваться в себе в погоне за идеалом

25 мая 2024, 06:50
Фото: 1MI
Большинство людей стремятся к идеалам — во внешности, в достижениях. СМИ, странички блогеров, реклама так и пестрят кумирами разных сортов. А, может, это из детства, когда хотелось быть сильным как папа или иметь игрушки, как у подруги?

Так или иначе, хоть иногда мы себя с кем-то сравниваем. Сравнение зачастую не в нашу пользу, и это может огорчить. Например, когда подруга постоянно ест сладости и остается стройной, а вы расплываетесь от одного вида пирожного. Или когда одноклассник обзавелся двумя квартирами и внедорожником, а вы до сих пор не вылезли из ипотеки на однушку.

Зачем терзать себя понапрасну? Все люди разные, и это даже хорошо. У всех разные стартовые условия, возможности, работоспособность, везение.

Единственный человек, с которым вы можете себя сравнивать — это вы сами, уверяют психологи. Проанализируйте, чего вы достигли за день, за месяц, за год.

Допустим, ваш тренер — чемпион мира по танцам. А вы пришли в спортзал, чтобы просто подтянуть фигуру и отвлечься от рутины. Вы не планировали быть чемпионом, вы просто хотите стать лучше, чем вчера. Потому что перестали сходиться любимые джинсы или потому что на глаза попалось фото пятилетней давности — то самое, где вы так себе нравитесь.

И в этой ситуации сравнивать себя с тренером не стоит. Конечно, он будет на высоте. Конечно, вы будете видеть разницу между вами. Но вы и не должны быть одинаковыми. Зато после полугода интенсивных тренировок вы с легкостью застегнете «те самые» джинсы и с радостью отметите, что выглядеть стали даже лучше, чем пять лет назад.

Вот это и есть самый главный результат! Вы поставили цель и добились её. Время похвалить себя за достижения!

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#Марина Колодкина#Общество#Все материалы авторов#Психология
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