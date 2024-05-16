Как достичь эмоционального равновесия

Третья рекомендация связана с выбором. Дело, от которого «горят глаза», можно искать всю жизнь. Но это не значит, что любая другая деятельность не ваша. Вы можете быть хорошим специалистом в пяти направлениях, и если не перестанете гнаться за «тем самым делом», то удовлетворения от работы получать не сможете. В конце концов работу можно воспринимать как способ заработать на жизнь, не более. Если «не горят глаза» — единственная проблема, то это вовсе не проблема. То же самое с поиском «второй половинки» или идеальной машины.