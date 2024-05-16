Как достичь эмоционального равновесия

Posted 16 мая, 20:11
Published 16 мая, 20:11
Modified 9 сентября, 23:10
Updated 9 сентября, 23:10
Помогает ли это быть счастливее? Частично — возможно. Но то, что чрезмерно сильные эмоции могут «выбить из колеи» здоровье, уже даже некоторые врачи признают. Спокойная реакция стороннего наблюдателя, наверное, тот самый «дзен», которого некоторым удается достичь. Можно назвать это состояние термином «эмоциональное равновесие». Оно подразумевает зрелое, осознанное отношение к себе и окружающим.
Если вы задались целью идти по такому пути, возьмите эти пять полезных советов в дорогу.
Первый: берите ответственность на себя. Удобно винить родителей, что они «недодали» ласки и любви, оправдывая свои поступки сегодня. Взрослый человек вполне способен преодолеть любые травматичные ситуации из прошлого. По крайней мере, будет пытаться что-то изменить.
Лайфхак второй: живите здесь и сейчас. Зачем «начинать новую жизнь с понедельника», когда в неделе есть ещё шесть прекрасных дней? «Когда у меня появится квартира (машина, жена) — заживу…». Но ведь счастье должно идти изнутри. И если внутри его нет, то никакие внешние события не создадут его. Находите маленькие радости каждый день — и жизнь станет ярче!
Третья рекомендация связана с выбором. Дело, от которого «горят глаза», можно искать всю жизнь. Но это не значит, что любая другая деятельность не ваша. Вы можете быть хорошим специалистом в пяти направлениях, и если не перестанете гнаться за «тем самым делом», то удовлетворения от работы получать не сможете. В конце концов работу можно воспринимать как способ заработать на жизнь, не более. Если «не горят глаза» — единственная проблема, то это вовсе не проблема. То же самое с поиском «второй половинки» или идеальной машины.
Ещё один лайфхак: снимите ожидания с окружающих. Несоответствие их поступков вашим запросам может иногда сильно огорчать. Не обязаны дети учиться в школе на пятерки. Не обязан супруг каждый день по 20 раз звонить вам, чтобы сказать о своих теплых чувствах. Не обязаны родители постоянно вас баловать и поддерживать. И, напротив, если не ждать ничего от других, часто жизнь преподносит приятные сюрпризы!
И последний совет: начните действовать, пусть даже маленькими шагами. Намечайте цель и идите к ней. Совсем тяжко на работе — ищите другую, проблемы с фигурой — идите в спортзал, подвел деловой партнер — разорвите с ним отношения.
Также важно не забывать, что люди — не роботы и без эмоций им никак. Главное — не навредить себе и окружающим, впадая в чрезмерные эмоциональные реакции.
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