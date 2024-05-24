Как вернуть себе силы?

Если вы чувствуете прилив бодрости, находясь вдали от цивилизации, в тишине степей и лесов, на берегу тихой реки или моря, наблюдая за полетом птиц и насекомых, слушая загадочные звуки волн, тогда этот способ — прекрасное средство от упадка сил! Отключение от проблем, созерцание прекрасного, чувство гармонии и единения с природой, ощущение себя важной частью мироздания хорошо помогает при любой меланхолии.