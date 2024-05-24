Как вернуть себе силы?

Posted 24 мая, 19:31
Published 24 мая, 19:31
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
Вряд ли есть универсальный рецепт для нормализации. Но можно попробовать один из следующих методов. Психологи предупреждают, что он обязательно должен соответствовать вашему настрою на данный момент.
Попробуйте поговорить с кем-то. Это может быть как близкий человек, так и незнакомец (например, кому-то может помочь общение в чатах или соцсетях). Ободряющие слова, поддержка, взгляд со стороны, да и просто возможность выговориться зачастую обладают мощной силой.
Если вы чувствуете прилив бодрости, находясь вдали от цивилизации, в тишине степей и лесов, на берегу тихой реки или моря, наблюдая за полетом птиц и насекомых, слушая загадочные звуки волн, тогда этот способ — прекрасное средство от упадка сил! Отключение от проблем, созерцание прекрасного, чувство гармонии и единения с природой, ощущение себя важной частью мироздания хорошо помогает при любой меланхолии.
«Забег» в дебри городской среды: любимое кафе, ночной клуб, мастер-класс или другое творческое мероприятие. Многие чувствуют себя комфортнее, находясь рядом с другими людьми — общаясь, наблюдая за ними. И тревогу снимает как рукой. Если вы любите такой отдых, почему бы и воспользоваться им для нормализации?
Отлично «лечит» душу. Тут, конечно, каждый выбирает занятие по душе — рисование, скрапбукинг, резьба по дереву, пение или игра на музыкальном инструменте — всего не перечесть! Помогает структурировать мысли, избавиться от грусти, а радость от процесса и результата придает сил.
Почитайте книгу, послушайте музыку, посмотрите фильм. Прекрасный способ временно отключиться от депрессивного состояния — ощутить себя художественным персонажем или слиться с гармонией звуков. Нормализация обычно происходит довольно быстро!
Помогает не только с физической усталостью, но и с духовной. К тому же, во сне человек может увидеть пути преодоления своих проблем.
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