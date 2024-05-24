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Posted 24 мая, 19:31

Published 24 мая, 19:31

Modified 9 сентября, 23:42

Updated 9 сентября, 23:42

Как вернуть себе силы?

Как вернуть себе силы?

24 мая 2024, 19:31
Фото: 1MI
Каждому знакомо состояние «выжатого лимона»: когда ничего не хочется, максимум — лечь и ни о чем не думать. Как помочь себе, если силы на нуле?

Вряд ли есть универсальный рецепт для нормализации. Но можно попробовать один из следующих методов. Психологи предупреждают, что он обязательно должен соответствовать вашему настрою на данный момент.

Разговор

Попробуйте поговорить с кем-то. Это может быть как близкий человек, так и незнакомец (например, кому-то может помочь общение в чатах или соцсетях). Ободряющие слова, поддержка, взгляд со стороны, да и просто возможность выговориться зачастую обладают мощной силой.

Слияние с природой

Если вы чувствуете прилив бодрости, находясь вдали от цивилизации, в тишине степей и лесов, на берегу тихой реки или моря, наблюдая за полетом птиц и насекомых, слушая загадочные звуки волн, тогда этот способ — прекрасное средство от упадка сил! Отключение от проблем, созерцание прекрасного, чувство гармонии и единения с природой, ощущение себя важной частью мироздания хорошо помогает при любой меланхолии.

Городская среда


«Забег» в дебри городской среды: любимое кафе, ночной клуб, мастер-класс или другое творческое мероприятие. Многие чувствуют себя комфортнее, находясь рядом с другими людьми — общаясь, наблюдая за ними. И тревогу снимает как рукой. Если вы любите такой отдых, почему бы и воспользоваться им для нормализации?

Творчество

Отлично «лечит» душу. Тут, конечно, каждый выбирает занятие по душе — рисование, скрапбукинг, резьба по дереву, пение или игра на музыкальном инструменте — всего не перечесть! Помогает структурировать мысли, избавиться от грусти, а радость от процесса и результата придает сил.

Прикосновение к искусству

Почитайте книгу, послушайте музыку, посмотрите фильм. Прекрасный способ временно отключиться от депрессивного состояния — ощутить себя художественным персонажем или слиться с гармонией звуков. Нормализация обычно происходит довольно быстро!

Сон

Помогает не только с физической усталостью, но и с духовной. К тому же, во сне человек может увидеть пути преодоления своих проблем.

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#Марина Колодкина#Общество#Все материалы авторов#Психология
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