Випассана: зачем люди отдают деньги, чтобы молчать 10 дней в компании незнакомцев

Человек не сможет узнать о происходящем во внешнем мире. Впрочем, нельзя будет даже книгу почитать. Все мысли только о себе. Конечно, такой образ жизни выдерживают не все. Люди могут уехать домой, начать ссориться с другими или устраивать мини-бунт. В центрах этому не удивляются и объясняют тем, что так человек очищается от токсичности.