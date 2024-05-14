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Posted 14 мая, 11:13

Published 14 мая, 11:13

Modified 9 сентября, 22:59

Updated 9 сентября, 22:59

Випассана — сомнительно или окей?

Випассана: зачем люди отдают деньги, чтобы молчать 10 дней в компании незнакомцев

14 мая 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Випассана — сомнительно или окей?
В Индии существует вид медитации, когда человек добровольно ограждается от внешнего мира и дает обет молчания на 10 дней. Она называется випассана. Возраст этой практики — 2500 лет.

Как ни странно, этот вид медитации довольно популярен в мире. Люди платят деньги, чтобы слетать в Индию и помолчать декаду. Чем випассана так привлекает туристов?

Как пишет peopletalk.ru, випассану практикуют в условиях изоляции от общества, например за городом. Последователи этой духовной практики есть и в России, поэтому летать в страны Азии необязательно.

Организаторы медитации попросят вас сдать на хранение совершенно все, что может вас отвлечь: от гаджетов до бижутерии. Одежда должна быть неброской, нешуршащей, удобной для продолжительного сидения.

Участникам разрешено делать только четыре вещи: есть, гулять, спать и медитировать. Подъем может быть ранним — в 4:00 утра. Общаться друг с другом нельзя, хотя в некоторых центрах не запрещают обменяться парой фраз с другими участниками.

Человек не сможет узнать о происходящем во внешнем мире. Впрочем, нельзя будет даже книгу почитать. Все мысли только о себе. Конечно, такой образ жизни выдерживают не все. Люди могут уехать домой, начать ссориться с другими или устраивать мини-бунт. В центрах этому не удивляются и объясняют тем, что так человек очищается от токсичности.

Какой эффект дает випассанаКакой эффект дает випассана
Какой эффект дает випассана. Фото: Изображение Midjourney

Какой эффект дает випассана

Исследователи говорят, что 10-дневный обет молчания позволяет человеку снизить общий уровень стресса, расслабиться и успокоиться. А уже дома прошедшие такую медитацию могут лучше справляться с беспокойствами и меньше нервничать из-за ситуаций, на которые они не в силах повлиять. Снижается общая тревожность, а работа мозга улучшается за счет медитативных практик.

Стоимость випассаны в специализированных центрах в зависимости от страны может варьироваться от 20 до 90 тысяч рублей.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология#Медитация
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