На певицу Бейонсе подали в суд

Posted 24 мая, 13:33
Published 24 мая, 13:33
Modified 9 сентября, 23:41
Updated 9 сентября, 23:41
По сообщению peopletalk.ru, коллектив Da Showstoppaz утверждает, что фрагмент из их песни Release a Wiggle, которая вышла в начале двухтысячных годов, использовала Big Freedia в своем треке Explode, вышедшем двенадцать лет спустя. В свою очередь, Бейонсе в своей композиции Break My Soul использовала фрагмент из Explode.
Таким образом, Da Showstoppaz в своем иске, который был подан в суд 22 мая текущего года, требуют, чтобы название их группы включили в титры к обеим песням, возместили ущерб и обеспечили отчисления от будущей прибыли. В списке ответчиков истцы также указали супруга Бейонсе.
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