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Posted 24 мая, 13:33

Published 24 мая, 13:33

Modified 9 сентября, 23:41

Updated 9 сентября, 23:41

Бейонсе в своей композиции Break My Soul использовала фрагмент из Explode

На певицу Бейонсе подали в суд

24 мая 2024, 13:33
Бейонсе в своей композиции Break My Soul использовала фрагмент из Explode
Группа Da Showstoppaz обратилась в суд с иском против певицы Бейонсе и певицы Big Freedia за использование фрагмента из их трека.

По сообщению peopletalk.ru, коллектив Da Showstoppaz утверждает, что фрагмент из их песни Release a Wiggle, которая вышла в начале двухтысячных годов, использовала Big Freedia в своем треке Explode, вышедшем двенадцать лет спустя. В свою очередь, Бейонсе в своей композиции Break My Soul использовала фрагмент из Explode.

Таким образом, Da Showstoppaz в своем иске, который был подан в суд 22 мая текущего года, требуют, чтобы название их группы включили в титры к обеим песням, возместили ущерб и обеспечили отчисления от будущей прибыли. В списке ответчиков истцы также указали супруга Бейонсе.

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