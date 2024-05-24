На певицу Бейонсе подали в суд

По сообщению peopletalk.ru, коллектив Da Showstoppaz утверждает, что фрагмент из их песни Release a Wiggle, которая вышла в начале двухтысячных годов, использовала Big Freedia в своем треке Explode, вышедшем двенадцать лет спустя. В свою очередь, Бейонсе в своей композиции Break My Soul использовала фрагмент из Explode.