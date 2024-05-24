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Posted 24 мая, 12:56

Published 24 мая, 12:56

Modified 9 сентября, 23:40

Updated 9 сентября, 23:40

среди детей с диагнозом СДВГ у более чем половины наблюдается средняя или тяжелая степень расстройства

В США каждому девятому ребенку ставят СДВГ

24 мая 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
среди детей с диагнозом СДВГ у более чем половины наблюдается средняя или тяжелая степень расстройства
В США более 7 миллионам детей когда-либо диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Фактически диагноз стоял у каждого девятого ребенка в стране. При этом у 6,5 млн., из этого списка, он актуален и сейчас. Исследования опубликованы в Journal of Clinical Child & Adolescent Ps

СДВГ — это неврологическое расстройство, характеризующееся постоянными проблемами с вниманием, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают нормальному функционированию и развитию человека. Обычно оно диагностируется в детстве, но симптомы могут сохраняться и во взрослом возрасте.

Медики говорят, что по данным на 2022 год, среди детей с текущим диагнозом СДВГ у более чем половины наблюдается средняя или тяжелая степень расстройства. Также выяснилось, что почти 78 процентов детей с СДВГ имеют хотя бы одно сопутствующее ментальное расстройство. Интересно, что почти треть детей, страдающих от расстройства, не получают никакого специфического лечения.

Стоит отметить, что по данным американской системы здравоохранения, число детей с СДВГ с 2016 года выросла на 1,5%. Врачи полагают, что одной из причин этого роста могла быть пандемия COVID-19.

Точные причины СДВГ до конца не выяснены, но исследования указывают на несколько факторов, которые могут способствовать его развитию:

  • Генетическая предрасположенность: СДВГ часто передается в семьях по наследству.
  • Мозговые изменения: Нарушения в структуре и функциях мозга, особенно в областях, отвечающих за внимание и контроль импульсов.
  • Окружающая среда: Воздействие токсичных веществ, таких как свинец, или пренатальные факторы, такие как курение или употребление алкоголя матерью во время беременности.
  • Социальные и психологические факторы: Стрессовые жизненные события, недостаток поддержки близкими и другие факторы могут усугубить проявления СДВГ.
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#Здоровье#Окружающая среда#Лечение#США#Генетика#Мозг#Все материалы авторов#Импульсивность#Наследство#СДВГ
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