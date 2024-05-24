В США каждому девятому ребенку ставят СДВГ

Медики говорят, что по данным на 2022 год, среди детей с текущим диагнозом СДВГ у более чем половины наблюдается средняя или тяжелая степень расстройства. Также выяснилось, что почти 78 процентов детей с СДВГ имеют хотя бы одно сопутствующее ментальное расстройство. Интересно, что почти треть детей, страдающих от расстройства, не получают никакого специфического лечения.