В США каждому девятому ребенку ставят СДВГ

Posted 24 мая, 12:56
Published 24 мая, 12:56
Modified 9 сентября, 23:40
Updated 9 сентября, 23:40
СДВГ — это неврологическое расстройство, характеризующееся постоянными проблемами с вниманием, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают нормальному функционированию и развитию человека. Обычно оно диагностируется в детстве, но симптомы могут сохраняться и во взрослом возрасте.
Медики говорят, что по данным на 2022 год, среди детей с текущим диагнозом СДВГ у более чем половины наблюдается средняя или тяжелая степень расстройства. Также выяснилось, что почти 78 процентов детей с СДВГ имеют хотя бы одно сопутствующее ментальное расстройство. Интересно, что почти треть детей, страдающих от расстройства, не получают никакого специфического лечения.
Стоит отметить, что по данным американской системы здравоохранения, число детей с СДВГ с 2016 года выросла на 1,5%. Врачи полагают, что одной из причин этого роста могла быть пандемия COVID-19.
Точные причины СДВГ до конца не выяснены, но исследования указывают на несколько факторов, которые могут способствовать его развитию:
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