Селин Дион рассказала о своем заболевании

Как пишет peopletalk.ru, ранее у певицы диагностировали синдром мышечной скованности. Это мышечное заболевание, вызывающее болезненные спазмы мышц и поражающее центральную нервную систему, включая головной мозг. Сообщается, что Селин Дион была в буквальном смысле при смерти, однако сейчас ее самочувствие значительно улучшилось.