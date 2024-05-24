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Posted 24 мая, 13:25

Published 24 мая, 13:25

Modified 9 сентября, 23:40

Updated 9 сентября, 23:40

у певицы диагностировали синдром мышечной скованности

Селин Дион рассказала о своем заболевании

24 мая 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
у певицы диагностировали синдром мышечной скованности
Певица Селин Дион, многим известная по саундтреку к фильму «Титаник», рассказала о подробностях тяжелого заболевания, которое едва не лишило ее жизни.

Как пишет peopletalk.ru, ранее у певицы диагностировали синдром мышечной скованности. Это мышечное заболевание, вызывающее болезненные спазмы мышц и поражающее центральную нервную систему, включая головной мозг. Сообщается, что Селин Дион была в буквальном смысле при смерти, однако сейчас ее самочувствие значительно улучшилось.

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#Знаменитости#Все материалы авторов#Заболевание#Селин Дион#Мышечные спазмы
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