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Posted 24 мая, 13:28

Published 24 мая, 13:28

Modified 9 сентября, 23:41

Updated 9 сентября, 23:41

она не уходила от мужа в течение 5-6 лет

Светлана Бондарчук рассказала, почему много лет не уходила от мужа

24 мая 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
она не уходила от мужа в течение 5-6 лет
Светлана Бондарчук рассказала, почему не могла долго решиться на развод со своим мужем режиссером Федором Бондарчуком.

Как сообщает peopletalk.ru, по словам Светланы, она не уходила от мужа в течение 5-6 лет, хотя понимала, что быть в этом браке уже нет смысла. Она отметила, что не знает причин такого поведения, но ей было трудно разорвать отношения. Также Светлана подчеркнула, что женщины не должны ставить на себе крест и женщина в возрасте немного за 40 может еще неоднократной выйти замуж и стать матерью.

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#Знаменитости#Развод#Брак#Отношения#Все материалы авторов#Светлана Бондарчук
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