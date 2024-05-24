Светлана Бондарчук рассказала, почему много лет не уходила от мужа

Posted 24 мая, 13:28
Published 24 мая, 13:28
Modified 9 сентября, 23:41
Updated 9 сентября, 23:41
Как сообщает peopletalk.ru, по словам Светланы, она не уходила от мужа в течение 5-6 лет, хотя понимала, что быть в этом браке уже нет смысла. Она отметила, что не знает причин такого поведения, но ей было трудно разорвать отношения. Также Светлана подчеркнула, что женщины не должны ставить на себе крест и женщина в возрасте немного за 40 может еще неоднократной выйти замуж и стать матерью.
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