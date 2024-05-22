Трендовый макияж 2024: блеск, сияние и минимализм для естественной красоты

Posted 22 мая, 11:00
Published 22 мая, 11:00
Modified 9 сентября, 23:29
Updated 9 сентября, 23:29
Повседневный макияж в 2024 году подчеркивает естественность и свежесть, придавая лицу здоровый и сияющий вид. Основные тренды включают:
Glowtouring (сияющая кожа): создайте эффект влажной, сияющей кожи, используя легкий BB-крем, хайлайтер и увлажняющие средства. Добивайтесь эффекта сияющей кожи, нанося продукты со светоотражающим эффектом на выступающие части лица (скулы, кончик носа, над бровями и губами). Примеры продуктов: хайлайтер NOTE COSMETIQUE, BB-крем EVA MOSAIC.
Draping (румяна на висках): подчеркните скулы и виски, нанося румяна в пастельных оттенках для создания легкого контуринга. Примеры продуктов: сухие румяна CLARINS, кремовые румяна VIVIENNE SABO.
Влажные тени: добавьте глубину и блеск глазам, используя влажные тени или глиттер. Примеры продуктов: тени с глиттером INFLUENCE BEAUTY SUPERNOVA, жидкие тени ELIAN.
Голубые и синие тени: экспериментируйте с голубыми и синими оттенками, создавая интересные и необычные макияжи. Примеры продуктов: голубые тени Yves Rocher, синие тени INFLUENCE BEAUTY NEUROMORPH.
Пышные ресницы: добавьте объем и длину ресницам, используя накладные ресницы или толстый слой туши. Примеры продуктов: тушь L'OREAL VOLUME MILLION LASHES PANORAMA MASCARA («РИВ ГОШ»), накладные ресницы KISS AMOROUS.
Блеск для губ: подчеркните губы, используя легкий оттеночный блеск для губ с шиммером или без. Примеры продуктов: блеск для губ NAJ OLEARI CLICK ON ME SPICY, блеск PHYSICIANS FORMULA MINERAL WEAR.
В целом, повседневный макияж 2024 года подчеркивает естественность и свежесть, придавая лицу здоровый и сияющий вид.
В этом макияже в 2024 году также акцентируется внимание на естественности и свежести, сохраняя при этом элегантность и изысканность. Основные тренды включают:
Естественность и свежий вид: создайте естественный и свежий образ, используя легкие текстуры и натуральные оттенки. Используйте BB или CC кремы для выравнивания тона кожи, а также растушевку персиковых и пастельных оттенков румян. Примеры продуктов: BB крем EVA MOSAIC, румяна VIVIENNE SABO.
Подчеркнутые ресницы: Добавьте объем и длину ресницам, используя тушь и, при необходимости, накладные ресницы. Избегайте эффекта «кукольных» глаз, предпочитая естественный и еле заметный объем.
Стрелки: используйте стрелки разной формы и длины, чтобы придать глазам выразительность и глубину. Избегайте излишеств и предпочитайте естественный и еле заметный эффект. Примеры продуктов: карандаш для глаз Yves Rocher, жидкий карандаш для глаз LUXVISAGE.
Смоки-айс: если вы хотите добавить немного драматизма в свой вечерний макияж, можете использовать смоки-айс технику. Это позволит создать глубокий и загадочный взгляд. Примеры продуктов: тени для век INFLUENCE BEAUTY NEUROMORPH, карандаш для глаз LUXVISAG.
Темные и разноцветные губы: для более дерзкого образа используйте темные оттенки помады или тинта для губ, а также экспериментируйте с разноцветными губами. Примеры продуктов: помада BOBBI BROWN LUXE LIPSTICK, тинт 7DAYS B.COLOUR DS.
Свадебный день — это особый день, когда невеста хочет выглядеть естественно, но в то же время элегантно и прекрасно. В этом году свадебный макияж продолжает следовать тренду «макияж без макияжа», который подчеркивает естественную красоту невесты.
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