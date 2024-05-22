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Posted 22 мая, 11:00

Published 22 мая, 11:00

Modified 9 сентября, 23:29

Updated 9 сентября, 23:29

Трендовый макияж 2024

Трендовый макияж 2024: блеск, сияние и минимализм для естественной красоты

22 мая 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Трендовый макияж 2024
В этом году в мире макияжа царит концепция естественности и минимализма. Визажисты призывают подчеркивать природную красоту, используя легкие текстуры и неброские оттенки. Главные тренды- в нашем материале.

Повседневный макияж

Повседневный макияж в 2024 году подчеркивает естественность и свежесть, придавая лицу здоровый и сияющий вид. Основные тренды включают:

  1. Glowtouring (сияющая кожа): создайте эффект влажной, сияющей кожи, используя легкий BB-крем, хайлайтер и увлажняющие средства. Добивайтесь эффекта сияющей кожи, нанося продукты со светоотражающим эффектом на выступающие части лица (скулы, кончик носа, над бровями и губами). Примеры продуктов: хайлайтер NOTE COSMETIQUE, BB-крем EVA MOSAIC.

  2. Draping (румяна на висках): подчеркните скулы и виски, нанося румяна в пастельных оттенках для создания легкого контуринга. Примеры продуктов: сухие румяна CLARINS, кремовые румяна VIVIENNE SABO.

  3. Влажные тени: добавьте глубину и блеск глазам, используя влажные тени или глиттер. Примеры продуктов: тени с глиттером INFLUENCE BEAUTY SUPERNOVA, жидкие тени ELIAN.

  4. Голубые и синие тени: экспериментируйте с голубыми и синими оттенками, создавая интересные и необычные макияжи. Примеры продуктов: голубые тени Yves Rocher, синие тени INFLUENCE BEAUTY NEUROMORPH.

  5. Пышные ресницы: добавьте объем и длину ресницам, используя накладные ресницы или толстый слой туши. Примеры продуктов: тушь L'OREAL VOLUME MILLION LASHES PANORAMA MASCARA («РИВ ГОШ»), накладные ресницы KISS AMOROUS.

  6. Блеск для губ: подчеркните губы, используя легкий оттеночный блеск для губ с шиммером или без. Примеры продуктов: блеск для губ NAJ OLEARI CLICK ON ME SPICY, блеск PHYSICIANS FORMULA MINERAL WEAR.

В целом, повседневный макияж 2024 года подчеркивает естественность и свежесть, придавая лицу здоровый и сияющий вид.

Повседневный макияжПовседневный макияж
Повседневный макияж. Фото: Изображение Midjourney

Вечерний макияж

В этом макияже в 2024 году также акцентируется внимание на естественности и свежести, сохраняя при этом элегантность и изысканность. Основные тренды включают:

  1. Естественность и свежий вид: создайте естественный и свежий образ, используя легкие текстуры и натуральные оттенки. Используйте BB или CC кремы для выравнивания тона кожи, а также растушевку персиковых и пастельных оттенков румян. Примеры продуктов: BB крем EVA MOSAIC, румяна VIVIENNE SABO.

  2. Подчеркнутые ресницы: Добавьте объем и длину ресницам, используя тушь и, при необходимости, накладные ресницы. Избегайте эффекта «кукольных» глаз, предпочитая естественный и еле заметный объем.

  3. Стрелки: используйте стрелки разной формы и длины, чтобы придать глазам выразительность и глубину. Избегайте излишеств и предпочитайте естественный и еле заметный эффект. Примеры продуктов: карандаш для глаз Yves Rocher, жидкий карандаш для глаз LUXVISAGE.

  4. Смоки-айс: если вы хотите добавить немного драматизма в свой вечерний макияж, можете использовать смоки-айс технику. Это позволит создать глубокий и загадочный взгляд. Примеры продуктов: тени для век INFLUENCE BEAUTY NEUROMORPH, карандаш для глаз LUXVISAG.

  5. Темные и разноцветные губы: для более дерзкого образа используйте темные оттенки помады или тинта для губ, а также экспериментируйте с разноцветными губами. Примеры продуктов: помада BOBBI BROWN LUXE LIPSTICK, тинт 7DAYS B.COLOUR DS.

  6. Нюдовая помада: если яркие помады — это не ваше, то можно подчеркнуть естественность губ, используя нюдовые оттенки или бальзамов. Примеры продуктов: помада SOULTREE AYURVEDIC LIP CARE, бальзам для губ NAJ OLEARI CLICK ON ME SPICY.
Свадебный макияжСвадебный макияж
Свадебный макияж. Фото: Изображение Midjourney

Свадебный макияж

Свадебный день — это особый день, когда невеста хочет выглядеть естественно, но в то же время элегантно и прекрасно. В этом году свадебный макияж продолжает следовать тренду «макияж без макияжа», который подчеркивает естественную красоту невесты.

  1. «Макияж без макияжа»: для создания этого эффекта используются невесомые текстуры, такие как BB и CC-кремы, которые создают идеальное покрытие, не скрывая естественных оттенков кожи. Также рекомендуется использовать румяна в персиковых и пастельных оттенках, чтобы придать лицу свежий и нежный вид.
  2. Персиковые и пастельные оттенки: отличный выбор для свадебного макияжа, так как они создают нежный и романтичный образ. Они подчеркивают естественную красоту невесты и придают ей свежий вид.
  3. Сияющие оттенки в макияже глаз: еще один тренд в свадебном макияже 2024 года. Используйте искристые оттенки золотого, розового, бежевого и серебристого, чтобы создать красивые переливы при дневном свете и искусственном освещении.
  4. Хайлайтер: нанесите на ключицы, если это позволяет платье, или нанесите его точечно на выступающие части лица, чтобы создать деликатное сияние.
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