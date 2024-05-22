Трендовый макияж 2024: блеск, сияние и минимализм для естественной красоты

Естественность и свежий вид: создайте естественный и свежий образ, используя легкие текстуры и натуральные оттенки. Используйте BB или CC кремы для выравнивания тона кожи, а также растушевку персиковых и пастельных оттенков румян. Примеры продуктов: BB крем EVA MOSAIC, румяна VIVIENNE SABO.

Подчеркнутые ресницы: Добавьте объем и длину ресницам, используя тушь и, при необходимости, накладные ресницы. Избегайте эффекта «кукольных» глаз, предпочитая естественный и еле заметный объем.

Стрелки: используйте стрелки разной формы и длины, чтобы придать глазам выразительность и глубину. Избегайте излишеств и предпочитайте естественный и еле заметный эффект. Примеры продуктов: карандаш для глаз Yves Rocher, жидкий карандаш для глаз LUXVISAGE.

Смоки-айс: если вы хотите добавить немного драматизма в свой вечерний макияж, можете использовать смоки-айс технику. Это позволит создать глубокий и загадочный взгляд. Примеры продуктов: тени для век INFLUENCE BEAUTY NEUROMORPH, карандаш для глаз LUXVISAG.

Темные и разноцветные губы: для более дерзкого образа используйте темные оттенки помады или тинта для губ, а также экспериментируйте с разноцветными губами. Примеры продуктов: помада BOBBI BROWN LUXE LIPSTICK, тинт 7DAYS B.COLOUR DS.

Нюдовая помада: если яркие помады — это не ваше, то можно подчеркнуть естественность губ, используя нюдовые оттенки или бальзамов. Примеры продуктов: помада SOULTREE AYURVEDIC LIP CARE, бальзам для губ NAJ OLEARI CLICK ON ME SPICY.