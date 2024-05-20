Что нужно есть для красоты и роста волос: 5 важных продуктов питания

Говоря о продуктах для красоты и роста волос, нельзя пройти мимо зелени. Обязательно включайте ее в свой рацион, чтобы обогатить питание, сделать его полезным и сбалансированным. В шпинате, брокколи и листовых овощах очень много витаминов А и С — они необходимы для выработки себума, который увлажняет кожу головы и корни волос. Также зелень полезна обилием в ней железа и кальция.