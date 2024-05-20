Что нужно есть для красоты и роста волос: 5 важных продуктов питания

Posted 20 мая, 14:37
Published 20 мая, 14:37
Modified 9 сентября, 23:20
Updated 9 сентября, 23:20
Лосось и другая жирная рыба содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 — они питают кожу головы, способствуют росту волос. Именно при недостатке этого компонента волосы выглядят сухими и тусклыми, ломаются и секутся. Дополнительное питание волосам обеспечивает и содержащееся в рыбе железо. Растительный вариант омега-3 — это масло льняного семени, а также многочисленные виды орехов: кешью, грецкие, фисташки.
Говоря о продуктах для красоты и роста волос, нельзя пройти мимо зелени. Обязательно включайте ее в свой рацион, чтобы обогатить питание, сделать его полезным и сбалансированным. В шпинате, брокколи и листовых овощах очень много витаминов А и С — они необходимы для выработки себума, который увлажняет кожу головы и корни волос. Также зелень полезна обилием в ней железа и кальция.
Эти продукты — настоящий кладезь жирных кислот и цинка. Данный микроэлемент, как известно, незаменим для здоровья наших волос, поскольку предотвращает их выпадение. Также тыквенные семечки — это источник витамина Е. Именно его присутствие в питании делает волосы густыми, пышными и сияющими.
Продукты из цельного зерна — хлеб, хлебцы, хлопья — тоже необходимо включить в рацион тем, кто борется за красоту и здоровье шевелюры. Цельное зерно богато витаминами и минералами, содержит цинк, железо и витамины группы В. Данные вещества укрепляют волосы от самых корней, уплотняют их структуру, наполняют энергией. Шевелюра выглядит здоровой, блестящей.
Такие продукты, как фасоль, бобы и чечевица, играют огромную роль в деле укрепления наших волос. Они содержат не только белок, необходимый для роста, но и железо, цинк, а также биотин, который предотвращает ломкость.
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