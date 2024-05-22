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Posted 22 мая, 16:50

Published 22 мая, 16:50

Modified 9 сентября, 23:31

Updated 9 сентября, 23:31

Нет онкологии и тромбозам: какие обследования нужно проходить женщинам после 40

Нет онкологии и тромбозам: какие обследования нужно проходить женщинам после 40

22 мая 2024, 16:50
Фото: 1MI
Какие обследования нужно проводить женщинам после 40 лет? На этот вопрос ответила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Кощеева.

По её словам, ключевые анализы и обследования желательно делать ежегодно, независимо от возраста. Это — общий анализ крови с формулой, общий анализ мочи, электрокардиография, флюорография лёгких.

Риск каких заболеваний возрастает после 40 лет

У женщин после 40 лет возрастает риск онкозаболеваний, болезней обмена веществ и тромбозов. Самые распространенные онкозаболевания — рак молочной железы, рак яичников и рак шейки матки. Поэтому к обязательным обследованиям добавляются рентгенологическая или ультразвуковая маммография, ультразвуковое исследование органов малого таза и консультация гинеколога.

Риск болезней обмена и тромбозов возрастает у женщин, которые имеют вредные привычки, а также у тех, кто принимает оральные контрацептивы. Кроме того, большое значение имеют наследственность и длительные статические нагрузки — стояние или сидение.

Какие анализы и обследования необходимо пройти

Чтобы исключить тромбозы и болезни обмена, женщинам из групп риска необходимо сдать следующие анализы: глюкоза крови, общий холестерин и триглицериды, общий и прямой билирубины, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина, ПТИ, ТТГ. Кроме этого, им рекомендуется пройти УЗДГ сосудов нижних конечностей.

Также эксперт напоминает о необходимости регулярных консультаций с терапевтом, особенно в случае отклонений от нормы, выявленных при обследованиях.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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