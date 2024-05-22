Нет онкологии и тромбозам: какие обследования нужно проходить женщинам после 40

Posted 22 мая, 16:50
Published 22 мая, 16:50
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
По её словам, ключевые анализы и обследования желательно делать ежегодно, независимо от возраста. Это — общий анализ крови с формулой, общий анализ мочи, электрокардиография, флюорография лёгких.
У женщин после 40 лет возрастает риск онкозаболеваний, болезней обмена веществ и тромбозов. Самые распространенные онкозаболевания — рак молочной железы, рак яичников и рак шейки матки. Поэтому к обязательным обследованиям добавляются рентгенологическая или ультразвуковая маммография, ультразвуковое исследование органов малого таза и консультация гинеколога.
Риск болезней обмена и тромбозов возрастает у женщин, которые имеют вредные привычки, а также у тех, кто принимает оральные контрацептивы. Кроме того, большое значение имеют наследственность и длительные статические нагрузки — стояние или сидение.
Чтобы исключить тромбозы и болезни обмена, женщинам из групп риска необходимо сдать следующие анализы: глюкоза крови, общий холестерин и триглицериды, общий и прямой билирубины, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина, ПТИ, ТТГ. Кроме этого, им рекомендуется пройти УЗДГ сосудов нижних конечностей.
Также эксперт напоминает о необходимости регулярных консультаций с терапевтом, особенно в случае отклонений от нормы, выявленных при обследованиях.
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