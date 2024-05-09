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Posted 9 мая, 06:00

Published 9 мая, 06:00

Modified 9 сентября, 22:49

Updated 9 сентября, 22:49

Лицо — это зеркало здоровья, которое подскажет скрытые болезни в организме

Лицо — это зеркало здоровья, которое подскажет скрытые болезни в организме

9 мая 2024, 06:00
Фото: 1MI
Лицо — это зеркало здоровья, которое подскажет скрытые болезни в организме
Определить болезни по лицу — возможно ли это? Да, по крайней мере, по некоторым признакам. Узнаем, как диагностировать заболевания по внешнему виду и его особенностям.

Проблемы с давлением

Как определить по лицу наличие болезней сердечно-сосудистой системы? В первую очередь, по цвету лица: у тех, кто склонен к повышению артериального давления, он красный или розовый. Человек, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы, часто потеет, его лоб может время от времени покрываться испариной, даже если он находится в помещении с комфортной температурой воздуха.

Холестерин

Высокий уровень холестерина отражается на лице, что позволяет буквально с первого взгляда определить наличие или предрасположенность к болезни. Признаки таковы: одутловатость и отечность, желтоватый цвет кожи, бугорки на веках и на участке лба.

Признаки высокого уровня холестерина: одутловатость и отечность, желтоватый цвет кожиПризнаки высокого уровня холестерина: одутловатость и отечность, желтоватый цвет кожи
Признаки высокого уровня холестерина: одутловатость и отечность, желтоватый цвет кожи. Фото: Изображение Midjourney

Проблемы с желудком

О заболеваниях желудка можно судить по тусклой коже лица, ее желтоватому или слишком бледному цвету. Кроме того, определить заболевания желудка можно по кругам под глазами и по ранкам, которые образуются в уголках рта.

Проблемы с почками

Определить по лицу заболевание почек, пожалуй, проще всего. Верный признак — это отечность, желтоватый цвет кожи, мешки под глазами. Все перечисленное свидетельствует о том, что почки не справляются с выводом из организма жидкости.

Верный признак заболевания почек — это отечность, желтоватый цвет кожи, мешки под глазамиВерный признак заболевания почек — это отечность, желтоватый цвет кожи, мешки под глазами
Верный признак заболевания почек — это отечность, желтоватый цвет кожи, мешки под глазами. Фото: Изображение Midjourney

Эндокринные заболевания

Такие эндокринные заболевания, как сахарный диабет, определяются по лицу, если оно приобретает красный оттенок, становится одутловатым и отекшим. Об этом же заболевании можно судить по мешкам, кругам под глазами.

Гинекологические заболевания

Многие медики начинают подозревать наличие у пациенток гинекологических заболеваний именно по лицу, а точнее — по прыщам и дефектам кожи. Часто именно сыпь помогает определить наличие проблем с яичниками и другими органами репродуктивной системы.

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