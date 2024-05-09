Лицо — это зеркало здоровья, которое подскажет скрытые болезни в организме

Как определить по лицу наличие болезней сердечно-сосудистой системы? В первую очередь, по цвету лица: у тех, кто склонен к повышению артериального давления, он красный или розовый. Человек, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы, часто потеет, его лоб может время от времени покрываться испариной, даже если он находится в помещении с комфортной температурой воздуха.