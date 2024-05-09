Лицо — это зеркало здоровья, которое подскажет скрытые болезни в организме

Posted 9 мая, 06:00
Published 9 мая, 06:00
Modified 9 сентября, 22:49
Updated 9 сентября, 22:49
Как определить по лицу наличие болезней сердечно-сосудистой системы? В первую очередь, по цвету лица: у тех, кто склонен к повышению артериального давления, он красный или розовый. Человек, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы, часто потеет, его лоб может время от времени покрываться испариной, даже если он находится в помещении с комфортной температурой воздуха.
Высокий уровень холестерина отражается на лице, что позволяет буквально с первого взгляда определить наличие или предрасположенность к болезни. Признаки таковы: одутловатость и отечность, желтоватый цвет кожи, бугорки на веках и на участке лба.
О заболеваниях желудка можно судить по тусклой коже лица, ее желтоватому или слишком бледному цвету. Кроме того, определить заболевания желудка можно по кругам под глазами и по ранкам, которые образуются в уголках рта.
Определить по лицу заболевание почек, пожалуй, проще всего. Верный признак — это отечность, желтоватый цвет кожи, мешки под глазами. Все перечисленное свидетельствует о том, что почки не справляются с выводом из организма жидкости.
Такие эндокринные заболевания, как сахарный диабет, определяются по лицу, если оно приобретает красный оттенок, становится одутловатым и отекшим. Об этом же заболевании можно судить по мешкам, кругам под глазами.
Многие медики начинают подозревать наличие у пациенток гинекологических заболеваний именно по лицу, а точнее — по прыщам и дефектам кожи. Часто именно сыпь помогает определить наличие проблем с яичниками и другими органами репродуктивной системы.
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