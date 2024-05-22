5 удивительных мест, которых больше не существует

Конец ледникового периода вызвал несколько разрушительных наводнений, многие из которых оставили неизгладимые следы на Земле. Сухой водопад в Вашингтоне — лишь одно из доказательств их силы. Сейчас скалы высохли, но когда-то они образовывали водопад, который, как говорят, в пять раз шире Ниагарского, а поток воды в нем был в 10 раз мощнее, чем во всех реках мира вместе взятых.