5 удивительных мест, которых больше не существует

Posted 22 мая, 09:48
Published 22 мая, 09:48
Modified 9 сентября, 23:29
Updated 9 сентября, 23:29
До 1982 года посетители верховьев реки Парана на границе Бразилии и Парагвая наблюдали впечатляющее зрелище — серию по меньшей мере 18 водопадов, известных как водопады Гуайра. Говорят, они гремели так громко, что их могли слышать на расстоянии 32 километра.
Водопад Гуайра, как полагают, был самым мощным водопадом в мире, но его сила не помогла одолеть парагвайское и бразильское правительства. В 1970-х годах две страны начали строительство плотины Итайпу — части огромной электростанции. После завершения строительства в 1982 году появилось водохранилище настолько большого размера, что полностью затопило популярный водопад.
Когда-то в Новой Зеландии находилось то, что многие называли восьмым чудом света, — Розовые и Белые террасы. Вода из геотермальных источников, полная кремнезема, стекала вниз недалеко от озера Ротомахана на Северном острове страны. По мере того как минералы затвердевали, они образовывали террасы, до краев наполненные теплой водой.
Маори издавна ценили Розовые и Белые террасы; они называли их таонга, что означает «сокровище». После того, как европейцы колонизировали Новую Зеландию, люди приезжали сюда со всего мира, чтобы полюбоваться их красотой и понежиться в бассейнах, которые, как говорили, обладают целебной силой. Всё изменилось в 1886 году. 10 июня того года произошло извержение вулкана Таравера. Розовые и Белые террасы вместе с близлежащей деревней исчезли.
Пустыня Сахара не всегда была такой. Реки и озера орошали эту землю около 100 000 лет назад. Ирхархар была лишь одной из рек, которые когда-то протекали здесь. Территория была богата флорой и фауной. Согласно исследованию 2013 года, Ирхархар, возможно, оказала серьезное влияние на раннюю миграцию людей. Авторы исследования предполагают, что исчезнувшие речные системы Северной Африки могли служить миграционным коридором, который позволил нашим предкам покинуть континент.
Конец ледникового периода вызвал несколько разрушительных наводнений, многие из которых оставили неизгладимые следы на Земле. Сухой водопад в Вашингтоне — лишь одно из доказательств их силы. Сейчас скалы высохли, но когда-то они образовывали водопад, который, как говорят, в пять раз шире Ниагарского, а поток воды в нем был в 10 раз мощнее, чем во всех реках мира вместе взятых.
На протяжении веков лицо старика нависало над Нью-Гэмпширом. Коренные народы называли его «Каменное лицо», в то время как белые поселенцы — Старик-гора.
Эрозия вырезала в скале удивительно человекоподобную форму. Горный старик стал любимым символом Нью-Гэмпшира, но годы не были к нему благосклонны: сначала у него на лбу появились трещины. Рабочим приходилось проводить капитальный ремонт скалы на протяжении всего XX века. Культовый старец полностью рухнул рано утром 3 мая 2003 года.
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