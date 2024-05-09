Прогулки — против стресса: эксперты объяснили, как сбросить напряжение

Результаты таковы: чем больше человек видел природных объектов: лесов, озер и рек, тем более отдохнувшим он себя чувствовал. При этом эффект релаксации длился дольше, чем у тех, кто тоже был на природе, но оставался в одном месте весь период отдыха.