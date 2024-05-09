Прогулки — против стресса: эксперты объяснили, как сбросить напряжение

Posted 9 мая, 06:42
Published 9 мая, 06:42
Modified 9 сентября, 22:51
Updated 9 сентября, 22:51
Реки и озера, горы и леса оказывают на нашу душу более позитивное воздействие, чем лежание у бортика бассейна, соглашается «КП».
Для того чтобы подтвердить эту давнюю теорию, специалисты отправили две тысячи добровольцев в путешествие на природу. По возвращении каждый из них представил свой отчет.
Результаты таковы: чем больше человек видел природных объектов: лесов, озер и рек, тем более отдохнувшим он себя чувствовал. При этом эффект релаксации длился дольше, чем у тех, кто тоже был на природе, но оставался в одном месте весь период отдыха.
В Центре интегративных наук о развитии (CIDS) Колледжа экологии человека пришли к выводу, что пребывание на природе способствует уменьшению системных воспалительных процессов в организме.
Симптомы диабета, проблемы, связанные с давлением, ожирением, ослабевают на природе. Это ученые проверили по трем маркерам воспаления в организме.
На кафедре теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ установили, что природа лечит от психологических проблем, вызванных однообразием окружающей обстановки.
Глядя на экраны компьютеров и смартфонов, гуляя по городским кварталам, мы перенапрягаем глаза за счет однообразных ограниченных движений, созерцания типовых форм объектов.
Зато природные ландшафты разгружают мозг и сознание, помогают переключать обоняние, зрение и слух в естественный режим. Больше разнообразия вокруг — больше разнообразных движений глаз.
Воспаление в организме — не неприятность, а защитный процесс. Оно возникает в качестве реакции на травмы, инфекции, стрессы, напоминают психологи. Встречи с природой помогают жителям городов пережить хронические стрессы, спровоцированные повседневностью мегаполиса с его транспортом, толпами, шумом.
Ведь природа предлагает альтернативу шуму городов: шелест листьев на ветру, голоса птиц, плеск воды.
Таким образом, становится ясно: природные ландшафты заменяют человеку и модную дыхательную гимнастику, и традиционную гимнастику для глаз, и практики, связанные с лечением стрессов. И если жизнь стала казаться сложной, стоит вспомнить про поездки на дачу, прогулки в лесу или пикники у озера.
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