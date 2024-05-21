Вы лишитесь денег, если не будете знать о 5 уловках в Турции в 2024 году

Многие россияне сталкиваются с тем, что при оплате ужина в кафе или ресторане в чеке часто можно заметить блюда, которых не было в заказе. Если указать на эту ошибку, то администратор сразу извиняется и пересчитывает. Но тем, кто не разбирается в английском или арабском языке — будет сложно.