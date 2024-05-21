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Posted 21 мая, 10:35

Published 21 мая, 10:35

Modified 9 сентября, 23:19

Updated 9 сентября, 23:19

Не поднимайте щетки и проверяйте чеки — 5 мошеннических уловок в Турции в 2024 году

Вы лишитесь денег, если не будете знать о 5 уловках в Турции в 2024 году

21 мая 2024, 10:35
Фото: 1MI
Не поднимайте щетки и проверяйте чеки — 5 мошеннических уловок в Турции в 2024 году
Рассказываем, как турки обманывают туристов, почему нельзя поднимать щетки и с осторожностью ездить на такси. О пяти самых распространенных мошеннических ловушках в Турции — в материале NEWIA.

Если вы планируете впервые посетить Турцию, стоит знать, что эта страна славится не только своим гостеприимством, но и ловкими мошенниками, которые заставят вас расстаться с деньгами. Ничего не подозревающие туристы могут стать жертвами всевозможных уловок во время поездки в такси или при заказе еды в ресторане.

Рассказываем о пяти наиболее часто встречающихся мошеннических схем.

Не бесплатный чистильщик обуви

Многие из российских туристов, кто впервые отдыхал в Турции, не раз попадались на ловушку «чистильщиков обуви»:

«Суть в следующем: мимо вас проходит парочка ребятишек с деревянной коробкой для чистки обуви и из нее выпадает щетка. прям перед вами, вы конечно добрая душа поднимаете и возвращаете ее растеряхе. А он то в благодарность предлагает почистить вам обувь, вы отказываетесь, а он настаивает… говорит как для него эта щетка важна. это ж его хлеб…, а если б потерял. вы сдаетесь. И Вот ваша обувь блестит и. с вас просят денег)) Вот такой нюанс», — рассказывает россиянка.
Не бесплатный чистильщик обувиНе бесплатный чистильщик обуви
Не бесплатный чистильщик обуви. Фото: 1MI

Завышенный курс

Российские туристы советуют на рынках и торговых палатках всегда расплачиваться турецкими лирами. Дело в том, что рассчитываясь долларами или евро, цены могут меняться на глазах. Многие местные торговцы, при расплате с ними на месте, считают обмен денег по сильно завышенному курсу.

Дорогое такси и подмена денег

Еще одной уловкой, жертвой которой становятся туристы, являются дорогостоящие поездки на такси. Не стоит пользоваться автомобилями, в которых не установлен счетчик. Так, выбрав обычное уличное такси, придется переплатить гораздо больше, а 5-километровая поездка может обойтись в 10 раз дороже реальной цены.

«Подъезжая, передал с заднего сиденья купюру в 100 лир. В этот момент он просто отвлёк внимание и подменил купюру на 20 лир. Разумеется, изобразил красиво удивление, недоумение и так далее. Сейчас я, конечно, жалею, что не устроил скандал, но в тот момент подумал про него нехорошими словами и заменил купюру. Поэтому расплачиваться рекомендую так: развернутую купюру подаете таксисту (ну или мало ли кому) и вслух называете её номинал, показывая, что контролируете ситуацию», — о своем опыте поездке в такси рассказал Катран75.
Дорогое таксиДорогое такси
Дорогое такси. Фото: Изображение Midjourney

Высокие цены на рынке

Еще одной популярной туристической ловушкой является старейший и крупнейший крытый рынок Стамбула — Гранд Базар. Это туристическая достопримечательность, поэтому цены здесь действительно высокие. Не стоит себе отказывать в удовольствии прогуляться по нему, но покупки нужно делать с осторожностью.

Лишние блюда в чеке ресторана

Многие россияне сталкиваются с тем, что при оплате ужина в кафе или ресторане в чеке часто можно заметить блюда, которых не было в заказе. Если указать на эту ошибку, то администратор сразу извиняется и пересчитывает. Но тем, кто не разбирается в английском или арабском языке — будет сложно.

«В счёт постоянно включают дополнительные блюда расходы. Везде. Надо проверять», — рассказывает Deti Indigo.
Лишние блюда в чеке ресторанаЛишние блюда в чеке ресторана
Лишние блюда в чеке ресторана. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Путешествия#Турция#Отдых#Мошенничество
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