Вы лишитесь денег, если не будете знать о 5 уловках в Турции в 2024 году

Posted 21 мая, 10:35
Published 21 мая, 10:35
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Если вы планируете впервые посетить Турцию, стоит знать, что эта страна славится не только своим гостеприимством, но и ловкими мошенниками, которые заставят вас расстаться с деньгами. Ничего не подозревающие туристы могут стать жертвами всевозможных уловок во время поездки в такси или при заказе еды в ресторане.
Рассказываем о пяти наиболее часто встречающихся мошеннических схем.
Многие из российских туристов, кто впервые отдыхал в Турции, не раз попадались на ловушку «чистильщиков обуви»:
«Суть в следующем: мимо вас проходит парочка ребятишек с деревянной коробкой для чистки обуви и из нее выпадает щетка. прям перед вами, вы конечно добрая душа поднимаете и возвращаете ее растеряхе. А он то в благодарность предлагает почистить вам обувь, вы отказываетесь, а он настаивает… говорит как для него эта щетка важна. это ж его хлеб…, а если б потерял. вы сдаетесь. И Вот ваша обувь блестит и. с вас просят денег)) Вот такой нюанс», — рассказывает россиянка.
Российские туристы советуют на рынках и торговых палатках всегда расплачиваться турецкими лирами. Дело в том, что рассчитываясь долларами или евро, цены могут меняться на глазах. Многие местные торговцы, при расплате с ними на месте, считают обмен денег по сильно завышенному курсу.
Еще одной уловкой, жертвой которой становятся туристы, являются дорогостоящие поездки на такси. Не стоит пользоваться автомобилями, в которых не установлен счетчик. Так, выбрав обычное уличное такси, придется переплатить гораздо больше, а 5-километровая поездка может обойтись в 10 раз дороже реальной цены.
«Подъезжая, передал с заднего сиденья купюру в 100 лир. В этот момент он просто отвлёк внимание и подменил купюру на 20 лир. Разумеется, изобразил красиво удивление, недоумение и так далее. Сейчас я, конечно, жалею, что не устроил скандал, но в тот момент подумал про него нехорошими словами и заменил купюру. Поэтому расплачиваться рекомендую так: развернутую купюру подаете таксисту (ну или мало ли кому) и вслух называете её номинал, показывая, что контролируете ситуацию», — о своем опыте поездке в такси рассказал Катран75.
Еще одной популярной туристической ловушкой является старейший и крупнейший крытый рынок Стамбула — Гранд Базар. Это туристическая достопримечательность, поэтому цены здесь действительно высокие. Не стоит себе отказывать в удовольствии прогуляться по нему, но покупки нужно делать с осторожностью.
Многие россияне сталкиваются с тем, что при оплате ужина в кафе или ресторане в чеке часто можно заметить блюда, которых не было в заказе. Если указать на эту ошибку, то администратор сразу извиняется и пересчитывает. Но тем, кто не разбирается в английском или арабском языке — будет сложно.
«В счёт постоянно включают дополнительные блюда расходы. Везде. Надо проверять», — рассказывает Deti Indigo.
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