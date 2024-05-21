Как заводить знакомства с другими людьми, когда вы путешествуете в одиночку

Главное — решиться на разговор. Если человек не готов к беседе, это сразу будет заметно по его поведению. В таком случае лучше не навязываться и заговорить с кем-нибудь другим. В любом случае ничего страшного не случится, так что, даже если вы очень застенчивы, не бойтесь начать общение.