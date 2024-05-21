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Posted 21 мая, 08:01

Published 21 мая, 08:01

Modified 9 сентября, 23:23

Updated 9 сентября, 23:23

Как заводить знакомства с другими людьми, когда вы путешествуете в одиночку

Как заводить знакомства с другими людьми, когда вы путешествуете в одиночку

21 мая 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Как заводить знакомства с другими людьми, когда вы путешествуете в одиночку
Мало кто любит путешествовать в одиночку. Однако люди стесняются и даже опасаются заводить новые знакомства за пределами своего дома. Хотите научиться заводить знакомства во время путешествия? Расскажем, как это делается.

Где знакомиться во время путешествий

Чтобы найти других одиноких путешественников и завести с ними знакомство, нужно найти место, где такие люди собираются чаще всего. Например, кафе с Wi-Fi. Там наверняка найдутся знакомые, возможно даже земляки.

Главное — решиться на разговор. Если человек не готов к беседе, это сразу будет заметно по его поведению. В таком случае лучше не навязываться и заговорить с кем-нибудь другим. В любом случае ничего страшного не случится, так что, даже если вы очень застенчивы, не бойтесь начать общение.

Чтобы найти других одиноких путешественников и завести с ними знакомство, нужно найти место, где такие люди собираются чаще всегоЧтобы найти других одиноких путешественников и завести с ними знакомство, нужно найти место, где такие люди собираются чаще всего
Чтобы найти других одиноких путешественников и завести с ними знакомство, нужно найти место, где такие люди собираются чаще всего. Фото: Изображение Midjourney

Как завести новые знакомства в путешествии

Если вы совершаете путешествие в составе группы, будьте активны. Общайтесь с гидом, задавайте вопросы, попросите кого-нибудь вас сфотографировать. Если заметите, что кто-то из одиноких путешественников все время делает селфи, не стесняйтесь предложить ему свою помощь и сфотографировать его.

После этого новое знакомство уже можно назвать состоявшимся. Найдите общие темы для разговора. Можно обсудить самое насущное — само путешествие. Поговорите о его преимуществах и недостатках, поделитесь планами. Возможно, вы захотите вместе посетить какую-нибудь достопримечательность.

Если вы совершаете путешествие в составе группы, будьте активныЕсли вы совершаете путешествие в составе группы, будьте активны
Если вы совершаете путешествие в составе группы, будьте активны. Фото: Изображение Midjourney

Чтобы быстро завести знакомство в путешествии, обращайте внимание на интересы окружающих и смело демонстрируйте собственные хобби. Например, вы можете заметить у кого-нибудь рюкзак с логотипом любимой музыкальной группы или интересную вещь ручной работы. Заговорите об увлечениях, расскажите о любимых местах, книгах, фильмах. Не забывайте интересоваться хобби своего нового знакомого, ведь, Дейл Карнеги говорил:

«Запомните, что говорящий с вами человек в сотни раз более интересуется самим собой, своими желаниями и проблемами, нежели вами и вашими делами».

Не забывайте оставаться открытым для знакомства. Возможно, кто-то захочет подойти к вам и пообщаться. Во время путешествия старайтесь пореже носить наушники, не залипайте в телефоне и не отгораживайтесь от окружающих вещами. Старайтесь не скрещивать руки и ноги — закрытая поза свидетельствует о том, что человек не расположен к общению.

#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Знакомства
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