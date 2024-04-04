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Posted 4 апреля, 05:09

Published 4 апреля, 05:09

Modified 9 сентября, 21:14

Updated 9 сентября, 21:14

Отдых в Турции — сколько стоит

Сколько стоит отдых в Турции в мае и апреле 2024 года — гид по ценам и отдыху

4 апреля 2024, 05:09
Фото: 1MI
Отдых в Турции — сколько стоит
Стоимость отдыха в Турции в апреле и мае по системе «Все включено» и с перелетом может обойтись дороже 100 тысяч рублей.

Сколько стоит отдохнуть в Турции в апреле и мае 2024 года

Бронирование недельного тура на двоих с заездом через неделю, с перелетом и проживанием в отеле категории 4* на условиях «все включено» доступно от 72 тысяч рублей за двоих. Аналогичный тур на сентябрь оценивается от 93,5 тысячи рублей.

Средняя стоимость отдыха в Турции в настоящее время составляет 176 тыс. рублей. Самая высокая стоимость представлена в Белеке — 320 тыс. рублей. За ней следуют Фетхие — 247 тыс. рублей, Кушадасы — 233 тыс. рублей, Анталья — 219 тыс. рублей, Сиде — 211 тыс. рублей, Бодрум — 210 тыс. рублей и Кемер — 202 тыс. рублей.

Стоимость тура в Стамбул

Тур в Стамбул с пятидневной программой и размещением на двоих обойдется от 71 тыс. рублей на человека при двухместном размещении с завтраками. В стоимость входят также прямой перелет из Москвы на чартерных рейсах, страховка, трансфер и экскурсии.

Фото: 1MI

Программа тура включает посещение удивительных улиц Стамбула, его значимых достопримечательностей и памятников культуры. Путешественники осмотрят основные экскурсионные объекты: Голубую мечеть, мечеть Айя София, дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание и многое другое.

Когда сезон в Турции

Туристический сезон в Турции продолжается с мая до середины октября.

В начале сезона цены на туры обычно невысокие — от 60 000 рублей за трехдневное путешествие на двоих. В июле и августе цены начинают расти. При этом лучше бронировать места заранее, так как чем ближе к сезону, тем будет дороже.

Обратите внимание:

Некоторые семидневные туры стартуют с таких же цен, как и трехдневные путевки. Иногда цена на двухнедельные туры не сильно отличается от цены на 10-11 дней.

Погода в Турции

Сезон отпусков в Турции начинается весной, когда дожди утихают. В середине весны в Стамбуле температура воздуха обычно составляет около 19 °C. В других турецких городах, особенно на юге страны, она может подниматься до 26 °C.

Весна в Турции — прекрасное время для открытых экскурсий, когда еще нет летней жары.

Самый жаркий период в Турции, конечно же, приходится на лето. Температура воздуха на южном побережье может достигать 36 °C, а вода в море прогревается до 26 °C. С детьми лучше планировать поездку в начале лета, когда еще не так жарко.

Летом на побережье Средиземного моря отели «все включено» предлагают разнообразные развлекательные программы: для детей проводятся шоу с аниматорами, а для взрослых организуются вечеринки и концерты с участием приглашенных артистов.

Сколько денег брать в Турцию

В среднем на отдых на турецких курортах на неделю для двоих туристов приходится расходовать около 15000–25000 рублей. Если отдых планируется на две недели, то эти расходы нужно удвоить.

Фото: 1MI

При планировании отдыха при все включено и с экскурсиями в Турции на 7-10 дней, лучше рассчитывать на сумму в диапазоне до 40 тысяч рублей для двоих.

Нужна ли виза в Турцию

Прямые рейсы в Турцию доступны из всех крупных городов России. Время полета из Москвы до Стамбула или Анталии составляет примерно 4,5 часа, а до Измира или Бодрума — около семи часов.

Для въезда в страну не требуется виза, только заграничный паспорт, который должен быть действительным еще минимум 120 дней с момента прибытия.

Российские водительские права действительны в Турции, однако у туристов без международного водительского удостоверения могут возникнуть сложности с арендой автомобиля или в случае ДТП.

В Турции не принимаются для оплаты российские банковские карты Visa и Mastercard, однако можно воспользоваться российской картой UnionPay.

Как купить горящую путевку в Турцию

Чтобы купить горящую путевку в Турцию, вам нужно будет следить за предложениями туристических агентств и онлайн-платформ. Вот несколько способов, которые вы можете использовать:

  1. Проверяйте сайты специализированных онлайн-платформ, где предлагаются горящие путевки. На таких платформах вы можете найти различные варианты от разных туроператоров.

  2. Подпишитесь на рассылки туроператоров или туристических агентств. Они часто отправляют информацию о горящих предложениях по электронной почте или через мобильные приложения.

  3. Следите за официальными страницами туроператоров в социальных сетях. Нередко они размещают актуальные предложения и скидки.

  4. Используйте поисковые системы для поиска горящих туров в Турцию. Многие туроператоры имеют специальные разделы на своих сайтах, где представлены последние предложения.

  5. Вы можете посетить местное турагентство и узнать у них о наличии горящих предложений. Они могут предложить вам варианты и помочь с выбором подходящего варианта.

Помните, что горящие предложения могут быть временными и быстро раскупаться, поэтому важно быть готовым к тому, что придется брать их сразу.

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#Илья Протвинов#Общество#Путешествия#Стоимость#Турция#Отдых#Курорты#Виза#Все включено
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