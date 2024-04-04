Сколько стоит отдых в Турции в мае и апреле 2024 года — гид по ценам и отдыху

Posted 4 апреля, 05:09
Published 4 апреля, 05:09
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Бронирование недельного тура на двоих с заездом через неделю, с перелетом и проживанием в отеле категории 4* на условиях «все включено» доступно от 72 тысяч рублей за двоих. Аналогичный тур на сентябрь оценивается от 93,5 тысячи рублей.
Средняя стоимость отдыха в Турции в настоящее время составляет 176 тыс. рублей. Самая высокая стоимость представлена в Белеке — 320 тыс. рублей. За ней следуют Фетхие — 247 тыс. рублей, Кушадасы — 233 тыс. рублей, Анталья — 219 тыс. рублей, Сиде — 211 тыс. рублей, Бодрум — 210 тыс. рублей и Кемер — 202 тыс. рублей.
Тур в Стамбул с пятидневной программой и размещением на двоих обойдется от 71 тыс. рублей на человека при двухместном размещении с завтраками. В стоимость входят также прямой перелет из Москвы на чартерных рейсах, страховка, трансфер и экскурсии.
Программа тура включает посещение удивительных улиц Стамбула, его значимых достопримечательностей и памятников культуры. Путешественники осмотрят основные экскурсионные объекты: Голубую мечеть, мечеть Айя София, дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание и многое другое.
Туристический сезон в Турции продолжается с мая до середины октября.
В начале сезона цены на туры обычно невысокие — от 60 000 рублей за трехдневное путешествие на двоих. В июле и августе цены начинают расти. При этом лучше бронировать места заранее, так как чем ближе к сезону, тем будет дороже.
Обратите внимание:
Некоторые семидневные туры стартуют с таких же цен, как и трехдневные путевки. Иногда цена на двухнедельные туры не сильно отличается от цены на 10-11 дней.
Сезон отпусков в Турции начинается весной, когда дожди утихают. В середине весны в Стамбуле температура воздуха обычно составляет около 19 °C. В других турецких городах, особенно на юге страны, она может подниматься до 26 °C.
Весна в Турции — прекрасное время для открытых экскурсий, когда еще нет летней жары.
Самый жаркий период в Турции, конечно же, приходится на лето. Температура воздуха на южном побережье может достигать 36 °C, а вода в море прогревается до 26 °C. С детьми лучше планировать поездку в начале лета, когда еще не так жарко.
Летом на побережье Средиземного моря отели «все включено» предлагают разнообразные развлекательные программы: для детей проводятся шоу с аниматорами, а для взрослых организуются вечеринки и концерты с участием приглашенных артистов.
В среднем на отдых на турецких курортах на неделю для двоих туристов приходится расходовать около 15000–25000 рублей. Если отдых планируется на две недели, то эти расходы нужно удвоить.
При планировании отдыха при все включено и с экскурсиями в Турции на 7-10 дней, лучше рассчитывать на сумму в диапазоне до 40 тысяч рублей для двоих.
Прямые рейсы в Турцию доступны из всех крупных городов России. Время полета из Москвы до Стамбула или Анталии составляет примерно 4,5 часа, а до Измира или Бодрума — около семи часов.
Для въезда в страну не требуется виза, только заграничный паспорт, который должен быть действительным еще минимум 120 дней с момента прибытия.
Российские водительские права действительны в Турции, однако у туристов без международного водительского удостоверения могут возникнуть сложности с арендой автомобиля или в случае ДТП.
В Турции не принимаются для оплаты российские банковские карты Visa и Mastercard, однако можно воспользоваться российской картой UnionPay.
Чтобы купить горящую путевку в Турцию, вам нужно будет следить за предложениями туристических агентств и онлайн-платформ. Вот несколько способов, которые вы можете использовать:
Проверяйте сайты специализированных онлайн-платформ, где предлагаются горящие путевки. На таких платформах вы можете найти различные варианты от разных туроператоров.
Подпишитесь на рассылки туроператоров или туристических агентств. Они часто отправляют информацию о горящих предложениях по электронной почте или через мобильные приложения.
Следите за официальными страницами туроператоров в социальных сетях. Нередко они размещают актуальные предложения и скидки.
Используйте поисковые системы для поиска горящих туров в Турцию. Многие туроператоры имеют специальные разделы на своих сайтах, где представлены последние предложения.
Вы можете посетить местное турагентство и узнать у них о наличии горящих предложений. Они могут предложить вам варианты и помочь с выбором подходящего варианта.
Помните, что горящие предложения могут быть временными и быстро раскупаться, поэтому важно быть готовым к тому, что придется брать их сразу.
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