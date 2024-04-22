Пляжный отдых в Турции: какое побережье выбрать для отдыха с детьми

Один из красивейших курортных городов Турции, куда обязательно стоит поехать с детьми. Чудесная природа и мягкий климат Средиземноморья — это еще не все, чем может порадовать туристов Кемер. Здесь есть возможность найти себе занятие по душе любому путешественнику: дайвинг, экскурсии, развлечения в аквапарках, водные лыжи и «бананы», спорт, прогулки по тихим аллеям.