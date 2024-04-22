Пляжный отдых в Турции: какое побережье выбрать для отдыха с детьми

Posted 22 апреля, 09:51
Published 22 апреля, 09:51
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
Спокойные заливы без бурных волн, умиротворяющая природа и симпатичный маленький город — вот что представляет собой Мармарис. Здесь много комфортабельных отелей, колоритных рынков, уютных кафе. К услугам туристов с детьми игровые площадки, шоу аниматоров и тематические парки аттракционов.
Сиде — некогда маленький рыбацкий поселок, а сейчас большой курортный город с развитой инфраструктурой. Если дети любят историю, им определенно понравится экскурсия к древним строениям, старинным колоннам, руинам храма Аполлона. Такого в школе не рассказывают!
Один из красивейших курортных городов Турции, куда обязательно стоит поехать с детьми. Чудесная природа и мягкий климат Средиземноморья — это еще не все, чем может порадовать туристов Кемер. Здесь есть возможность найти себе занятие по душе любому путешественнику: дайвинг, экскурсии, развлечения в аквапарках, водные лыжи и «бананы», спорт, прогулки по тихим аллеям.
Уголок Турции, прославившийся бирюзовыми заливами, величественными скалами и длинными песчаными пляжами. Любители неспешных прогулок могут посетить замок святого Петра или стены древней крепости. Те, кто больше любит активный отдых, могут отправиться кататься на яхте или повеселиться в аквапарке.
Прекрасный выбор для тех, кто планирует отдых с детьми, — Белек. Город начал свое развитие в качестве курорта только с 1984 года, поэтому здесь много красивых современных отелей. Помимо этого, Белек может похвастаться прекрасной природой — здесь есть и пышные сады, и зеленые заповедники. Детям обязательно понравятся местные дельфинарий и океанариум.
Перефразируем известный афоризм о Греции и скажем, что в Анталье есть все. Потому что это действительно так — в одном из самых развитых турецких курортов множество всевозможных развлечений. Рестораны, океанариум, памятники архитектуры, прекрасные пляжи, игровые площадки, разнообразные магазины. Есть чем заняться и детям, и взрослым!
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