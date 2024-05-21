На 2 метра за 30 лет: Падение уровня воды в Каспийском море называют катастрофой

Особенно сложная ситуация сегодня сложилась с популяцией каспийских тюленей — им грозит полное исчезновение. По подсчетам специалистов, с 1990 по 2012 год число особей этого вида сократилось с 1,2 млн до 274 тыс. На побережье Каспийского моря часто наблюдается массовая гибель тюленей. В связи с этим в Минприроды предлагают статус этих животных с вида, сокращающегося в численности, изменить на находящийся под угрозой исчезновения. Это позволило бы разработать стратегию сохранения численности каспийских тюленей и постепенного восстановления популяции.