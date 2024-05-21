На 2 метра за 30 лет: Падение уровня воды в Каспийском море называют катастрофой

Posted 21 мая, 15:45
Published 21 мая, 15:45
Modified 9 сентября, 23:26
Updated 9 сентября, 23:26
По его словам, за этот период уровень моря опустился почти на 2,4 метра. Такое изменение природных условий оказывает серьезное воздействие как на береговую линию, так и на биоресурсы, отметил замглавы ведомства. Снижение уровня воды может привести к исчезновению целых видов.
Соколов особо отметил: если регулирование стока реки Волги в ближайшее время не будет решаться на государственном уровне, это может привести к проблемам с численностью ряда видов морских обитателей. Прежде всего это каспийские тюлени, но под угрозой и другие значимые виды — например, килька.
Каспийское море — самый крупный водный объект, омывающий берега сразу пяти стран. В их числе РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения. В настоящее время на море сильно влияют климатические изменения и загрязнения. Причем влияние настолько серьезное, что оно может привести к гибели морских животных и угрозе вымирания отдельных видов.
Особенно сложная ситуация сегодня сложилась с популяцией каспийских тюленей — им грозит полное исчезновение. По подсчетам специалистов, с 1990 по 2012 год число особей этого вида сократилось с 1,2 млн до 274 тыс. На побережье Каспийского моря часто наблюдается массовая гибель тюленей. В связи с этим в Минприроды предлагают статус этих животных с вида, сокращающегося в численности, изменить на находящийся под угрозой исчезновения. Это позволило бы разработать стратегию сохранения численности каспийских тюленей и постепенного восстановления популяции.
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