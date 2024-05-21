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Posted 21 мая, 15:45

Published 21 мая, 15:45

Modified 9 сентября, 23:26

Updated 9 сентября, 23:26

На 2 метра за 30 лет: Падение уровня воды в Каспийском море называют катастрофой

На 2 метра за 30 лет: Падение уровня воды в Каспийском море называют катастрофой

21 мая 2024, 15:45
Фото: Фрагмент видео
На 2 метра за 30 лет: Падение уровня воды в Каспийском море называют катастрофой
С середины 90-х годов прошлого века уровень Каспийского моря снизился на более чем два метра. Эту информацию подтвердил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, за этот период уровень моря опустился почти на 2,4 метра. Такое изменение природных условий оказывает серьезное воздействие как на береговую линию, так и на биоресурсы, отметил замглавы ведомства. Снижение уровня воды может привести к исчезновению целых видов.

Соколов особо отметил: если регулирование стока реки Волги в ближайшее время не будет решаться на государственном уровне, это может привести к проблемам с численностью ряда видов морских обитателей. Прежде всего это каспийские тюлени, но под угрозой и другие значимые виды — например, килька.

Каспийское море — самый крупный водный объект, омывающий берега сразу пяти стран. В их числе РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения. В настоящее время на море сильно влияют климатические изменения и загрязнения. Причем влияние настолько серьезное, что оно может привести к гибели морских животных и угрозе вымирания отдельных видов.

Особенно сложная ситуация сегодня сложилась с популяцией каспийских тюленей — им грозит полное исчезновение. По подсчетам специалистов, с 1990 по 2012 год число особей этого вида сократилось с 1,2 млн до 274 тыс. На побережье Каспийского моря часто наблюдается массовая гибель тюленей. В связи с этим в Минприроды предлагают статус этих животных с вида, сокращающегося в численности, изменить на находящийся под угрозой исчезновения. Это позволило бы разработать стратегию сохранения численности каспийских тюленей и постепенного восстановления популяции.

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