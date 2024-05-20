11 советов по экономии денег в путешествиях: от проживания до экскурсий

Posted 20 мая, 13:00
Published 20 мая, 13:00
Modified 9 сентября, 23:17
Updated 9 сентября, 23:17
Комиссии за снятие денег в банкоматах других городов и стран увеличиваются минимум вдвое. Стоит узнать, какие тарифы есть у разных банков и оформить нужную карту накануне поездки. Возможно, что международный электронный кошелек будет выгоднее, чем банковское предложение.
Если вы не заядлый путешественник, скорее всего, вы никогда не слышали о «комиссиях за зарубежные транзакции». Этот пункт в основном касается путешественников, которые едут далеко за пределы России.
Каждый раз, когда вы совершаете покупку за границей, с вас взимается дополнительная комиссия — от 1% до 3%. Чтобы избежать этого, ищите банковские карты без комиссии за платежи.
Ночные автобусные рейсы хороши тем, что пока едешь — бесплатно спишь. Это позволяет экономить деньги, в противном случае пришлось бы снова платить за ночь в отеле. Для того, чтобы хорошо выспаться потребуется маска для глаз, беруши для ушей и уютная толстовка.
Многие авиакомпании взимают плату за выбор места в самолете. Если рассадка свободная, то лучше сразу попросить у выхода разместить вас в удобном для вас месте, если получится, конечно.
Брать с собой один чемодан и легкие вещи выгоднее, чтобы не переплачивать за провоз багажа. К тому же, это значительно облегчает передвижение. С небольшим чемоданом или рюкзаком вы становитесь более свободны, что позволяет сэкономить на такси и ездить в общественном транспорте.
Возьмите с собой одежду, которая быстро сохнет и можно легко постирать в раковине. Используйте базовые вещи, сочетающиеся практически с любым нарядом, чтобы не запихивать в сумку четыре пары обуви. Кроме того, полупустой багаж позволит на обратном пути набрать много сувениров.
Стоимость проживание — это самые большие дорожные расходы. Но на помощь могут прийти друзья из разных уголков планеты. С целью бесплатного проживания стоит завести знакомых и держать с ними дружескую связь, чтобы можно было остановиться у них на пару дней или даже на целую неделю.
Еще одним вариантом бюджетного проживания являются хостелы и студенческие общежития, которые обойдутся гораздо дешевле, чем номер в отеле.
Посещение местных рынков само по себе приключение, на котором можно найти много местной и разнообразной еды. К тому же, там часто готовят национальные блюда, обычно они стоят в разы меньше, чем в ресторанах без ущерба вкусу и качеству.
Если вы отправляетесь гулять, лучше всего взять закуски и снеки из дома или из столовой «все включено» при отеле. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, например, протеиновые батончики, которые помогут чувствовать сытость и не займут слишком много места в багаже.
Бутилированная вода также может сократить расходы, когда вы в дороге. Возьмите с собой бутылку, которая может легко поместиться в сумке.
Половина удовольствия от путешествий — это местная еда, которую хочется всю попробовать. Однако ее стоимость может составлять львиную долю бюджета. Можно ввести правило — питаться вне отеля только один раз в день, оставляя предпочтение ужину. В остальное время можно пользоваться шведским столом и покупать еду в местных магазинах.
К выбору экскурсий стоит относиться с вниманием. Например, если вы заплатите за то, чтобы вас отвезли на местный рынок или водопад, который в шаговой доступности, это лишне уплаченные деньги. Вы можете отправиться туда самостоятельно, купив билет на автобус.
Если ваш мобильный оператор берет деньги за международный тариф, стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi, который есть практически везде, от отеля до музеев. Если вам необходима карта Google, вы можете сохранить ее заранее. При языковом барьере можно воспользоваться закаченным словарем Google Translate.
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