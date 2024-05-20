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Posted 20 мая, 13:00

Published 20 мая, 13:00

Modified 9 сентября, 23:17

Updated 9 сентября, 23:17

11 советов по экономии денег в путешествиях: от проживания до экскурсий

11 советов по экономии денег в путешествиях: от проживания до экскурсий

20 мая 2024, 13:00
Фото: 1MI
11 советов по экономии денег в путешествиях: от проживания до экскурсий
Путешествия стоят дорого, но есть множество способов сократить расходы минимум на треть. Рассказываем, почему стоит выбирать ночные рейсы, какие экскурсии будут стоить выкинутых денег и почему нужно есть только один раз в кафе. Подробности — в материале NEWIA.

Как сэкономить деньги во время путешествия

1. Сменить банк перед путешествием во избежание снятия комиссий

Комиссии за снятие денег в банкоматах других городов и стран увеличиваются минимум вдвое. Стоит узнать, какие тарифы есть у разных банков и оформить нужную карту накануне поездки. Возможно, что международный электронный кошелек будет выгоднее, чем банковское предложение.

Сменить банк перед путешествием во избежание снятий комиссийСменить банк перед путешествием во избежание снятий комиссий
Сменить банк перед путешествием во избежание снятий комиссий. Фото: 1MI

2. Оформить карту без комиссии за зарубежные транзакции

Если вы не заядлый путешественник, скорее всего, вы никогда не слышали о «комиссиях за зарубежные транзакции». Этот пункт в основном касается путешественников, которые едут далеко за пределы России.

Каждый раз, когда вы совершаете покупку за границей, с вас взимается дополнительная комиссия — от 1% до 3%. Чтобы избежать этого, ищите банковские карты без комиссии за платежи.

3. Выбирайте ночные рейсы, чтобы сэкономить на жилье

Ночные автобусные рейсы хороши тем, что пока едешь — бесплатно спишь. Это позволяет экономить деньги, в противном случае пришлось бы снова платить за ночь в отеле. Для того, чтобы хорошо выспаться потребуется маска для глаз, беруши для ушей и уютная толстовка.

4. Не доплачивайте за выбор места в самолете

Многие авиакомпании взимают плату за выбор места в самолете. Если рассадка свободная, то лучше сразу попросить у выхода разместить вас в удобном для вас месте, если получится, конечно.

Не доплачивайте за выбор места в самолетеНе доплачивайте за выбор места в самолете
Не доплачивайте за выбор места в самолете. Фото: 1MI

5. Берите легкие и самые необходимые вещи

Брать с собой один чемодан и легкие вещи выгоднее, чтобы не переплачивать за провоз багажа. К тому же, это значительно облегчает передвижение. С небольшим чемоданом или рюкзаком вы становитесь более свободны, что позволяет сэкономить на такси и ездить в общественном транспорте.

Возьмите с собой одежду, которая быстро сохнет и можно легко постирать в раковине. Используйте базовые вещи, сочетающиеся практически с любым нарядом, чтобы не запихивать в сумку четыре пары обуви. Кроме того, полупустой багаж позволит на обратном пути набрать много сувениров.

6. Навестите друзей

Стоимость проживание — это самые большие дорожные расходы. Но на помощь могут прийти друзья из разных уголков планеты. С целью бесплатного проживания стоит завести знакомых и держать с ними дружескую связь, чтобы можно было остановиться у них на пару дней или даже на целую неделю.

Еще одним вариантом бюджетного проживания являются хостелы и студенческие общежития, которые обойдутся гораздо дешевле, чем номер в отеле.

7. Делайте покупки в местных продуктовых магазинах и на рынках

Посещение местных рынков само по себе приключение, на котором можно найти много местной и разнообразной еды. К тому же, там часто готовят национальные блюда, обычно они стоят в разы меньше, чем в ресторанах без ущерба вкусу и качеству.

Делайте покупки в местных продуктовых магазинах и на рынкахДелайте покупки в местных продуктовых магазинах и на рынках
Делайте покупки в местных продуктовых магазинах и на рынках. Фото: 1MI

8. Берите с собой еду

Если вы отправляетесь гулять, лучше всего взять закуски и снеки из дома или из столовой «все включено» при отеле. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, например, протеиновые батончики, которые помогут чувствовать сытость и не займут слишком много места в багаже.

Бутилированная вода также может сократить расходы, когда вы в дороге. Возьмите с собой бутылку, которая может легко поместиться в сумке.

9. Ешьте в кафе только один раз в день

Половина удовольствия от путешествий — это местная еда, которую хочется всю попробовать. Однако ее стоимость может составлять львиную долю бюджета. Можно ввести правило — питаться вне отеля только один раз в день, оставляя предпочтение ужину. В остальное время можно пользоваться шведским столом и покупать еду в местных магазинах.

Ешьте в кафе только один раз в деньЕшьте в кафе только один раз в день
Ешьте в кафе только один раз в день. Фото: 1MI

10. Приобретайте не все экскурсии

К выбору экскурсий стоит относиться с вниманием. Например, если вы заплатите за то, чтобы вас отвезли на местный рынок или водопад, который в шаговой доступности, это лишне уплаченные деньги. Вы можете отправиться туда самостоятельно, купив билет на автобус.

11. Пользуйтесь бесплатным Wi-Fi

Если ваш мобильный оператор берет деньги за международный тариф, стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi, который есть практически везде, от отеля до музеев. Если вам необходима карта Google, вы можете сохранить ее заранее. При языковом барьере можно воспользоваться закаченным словарем Google Translate.

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#Эмилия Шпилева#Туризм#Путешествия#Экономия#Турист#Советы
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