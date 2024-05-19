Стали известны способы избавиться от бессонницы

Регулярный режим сна: старайтесь ложиться и вставать каждый день в одно и то же время, даже в выходные.

Создание комфортной атмосферы для сна: обеспечьте в спальне температуру, подходящую для сна, удобную кровать и минимизируйте шум и свет. Используйте маску для сна или наушники, если вам мешает окружающий шум.

Проводите время перед сном в спокойной обстановке.

Практика расслабляющих техник: медитация, глубокое дыхание, йога или просто теплая ванна перед сном могут помочь расслабиться и подготовиться к сну.

Физическая активность: умеренная физическая активность в течение дня может помочь улучшить качество сна. Однако избегайте интенсивных тренировок перед сном, так как они могут повысить уровень возбуждения.