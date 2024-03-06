Эксперт рассказал о вреде сидячего образа жизни для здоровья

Также в материале были проанализированы тезисы одной из статей журнала Frontiers in Sports and Active Living, где говорилось о связи длительного сидения на состояние мышц спины. Было установлено, что при 4,5-часовом нахождении в сидячем положении без регулярных мышечных сокращений жесткость мышц спины была значительно увеличена. При этом уточняется, что устранить такие негативные последствия для спины поможет периодическое выполнение физических упражнений в периодах между часами неподвижного сидения на одном месте.