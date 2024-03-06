Эксперт рассказал о вреде сидячего образа жизни для здоровья

Posted 6 марта, 19:36
Published 6 марта, 19:36
Modified 9 сентября, 19:44
Updated 9 сентября, 19:44
Спортивный кардиолог доктор Таманна Сингх из Кливлендской клиники в США рассказала о вреде сидячего образа жизни и объяснила, как можно позаботиться о здоровье при недостатке физической активности.
Как сообщает heilpraxisnet.de, нехватка движения на ежедневной основе отрицательно влияет на кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови. А высокая активность в этом случае является профилактикой сахарного диабета и ожирения, помогает поддерживать здоровую массу тела.
В опубликованном в журнале JAMA Network Open исследовании предупреждают, что риски от сидячего образа жизни помогает хотя бы минимально нивелировать физическая активность от 15 до 30 минут в день.
В материале также говорится о том, что сейчас долгое сидение на работе считается уже чем-то обыденным, никак не влияющим на здоровье, однако это не так.
Авторы исследования призывают сотрудников, которые дни напролет сидят в своих офисных креслах, периодически вставать и двигаться, чтобы минимизировать негативный эффект от такого неподвижного образа жизни. Так, доктор Сингх призывает устраивать от 15 до 30 минут физкультуры в течение дня, чтобы сохранять свое здоровье в норме.
Специалисты рекомендуют уделять время прогулкам, например в обеденный перерыв. Чтобы не забыть о таком ритуале и сделать его ежедневной рутиной, нелишним будет записать прогулки в свой ежедневник.
При этом спортивный кардиолог предупреждает, что новичкам, которые долгое время не практиковали никакую физическую активность, спортивные занятия нужно начинать постепенно.
Также в материале были проанализированы тезисы одной из статей журнала Frontiers in Sports and Active Living, где говорилось о связи длительного сидения на состояние мышц спины. Было установлено, что при 4,5-часовом нахождении в сидячем положении без регулярных мышечных сокращений жесткость мышц спины была значительно увеличена. При этом уточняется, что устранить такие негативные последствия для спины поможет периодическое выполнение физических упражнений в периодах между часами неподвижного сидения на одном месте.
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