Штрафы и рост пенсий: в России вступили в силу несколько законов весной 2024 года

Posted 19 мая, 19:22
Published 19 мая, 19:22
Modified 9 сентября, 21:05
Updated 9 сентября, 21:05
С 1 апреля в силу вступает ряд законов и поправок, которые затронут всех россиян. Подробнее о каждом из них в материале NEWIA.RU.
С 1 апреля 2024 года получатели пенсий по старости и инвалидности, а также дети в связи с потерей кормильца, будут иметь увеличенные выплаты. Индексация пенсий для данных категорий граждан составит 7,5%.
Вступает в силу закон, который обязывает региональные власти устанавливать правила продажи слабоалкогольных напитков (пиво, сидр и т. д.) в кафе, барах и ресторанах. Также на плечи местных ложиться возможность ограничения времени работы магазинов с алкогольной продукцией, расположенных в жилых домах или располагающихся рядом с ними.
С 1 апреля экзамен на водительские права будет осложнен тем, что после трех попыток на пересдачу можно попасть только через полгода, а не через месяц как было ранее. Однако, сдача экзамена на практике теперь допускает на дороге совершения семи ошибок, а не пяти.
Для жителей Крайнего Севера и аналогичных территорий вступает в силу базовый закон «О Северном завозе», который вводит три категории грузов с товарами первой необходимости. В первые две входят продукты питания, медикаменты и топливо, которые доставляются в населенные пункты в первоочередном порядке. Контролировать исполнение закона Министерство Восточного развития Российской Федерации.
С 1 апреля страховщики будут обязаны передавать все сведения в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС). Россияне, в свою очередь, могут через Госуслуги получать любую информацию, в том числе об ОСАГО.
За нарушение требований продажи и изготовления табачной продукции предусмотрена более серьезное наказание, доходящее до штрафа в 1 млн рублей, с конфискацией оборудования и продукции.
Упрощается процесс перевода жилой недвижимости в нежилую, а перепланировкой будет считаться любое изменение площади дома или комнаты в квартире.
Власти отменяют двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами. Теперь налоговая база НДС будет определяться как разница между ценой продажи (с учетом НДС) и покупной ценой. Это изменение сделает систему более справедливой и исключит двойное налогообложение автомобильной и мотоциклетной торговли.
Государство станет регулировать процесс внесения объектов здравоохранения и врачей в госсистему ЕГИСЗ. Это позволит иметь актуальную информацию об состоянии медицины в регионах.
Авиаперевозчики будут платить за задержку рейса в четыре раза больше прежнего. Теперь ожидание пассажиров стоит в среднем 100 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости от проезда. Однако, есть исключение — в случаях, когда задержка произошла по обстоятельствам, не зависящим от перевозчика. Помимо уплаты штрафа, пассажир имеет право требовать компенсации за причиненные убытки.
Создается особый реестр памятников Великой Отечественной войны, который позволяет в оперативном порядке принимать решения о ремонте культурных объектов.
Определены работы, которые можно вести на объектах культурного наследия для их сохранения. Закон будет касаться реконструкции и ремонта, которые не должны увеличивать площадь и строение объекта.
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