Штрафы и рост пенсий: в России вступили в силу несколько законов весной 2024 года

С 1 апреля экзамен на водительские права будет осложнен тем, что после трех попыток на пересдачу можно попасть только через полгода, а не через месяц как было ранее. Однако, сдача экзамена на практике теперь допускает на дороге совершения семи ошибок, а не пяти.