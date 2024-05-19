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Posted 19 мая, 19:22

Published 19 мая, 19:22

Modified 9 сентября, 21:05

Updated 9 сентября, 21:05

Законы затрагивают перепланировку квартиры, автоправа, задержку рейсов, страховку, сдачу жилья в аренду и многие другие отрасли

Штрафы и рост пенсий: в России вступили в силу несколько законов весной 2024 года

19 мая 2024, 19:22
Фото: 1MI
Законы затрагивают перепланировку квартиры, автоправа, задержку рейсов, страховку, сдачу жилья в аренду и многие другие отрасли
Рассказываем о законах, которые вступили в силу весной этого года.

С 1 апреля в силу вступает ряд законов и поправок, которые затронут всех россиян. Подробнее о каждом из них в материале NEWIA.RU.

1. Индексация пенсий

С 1 апреля 2024 года получатели пенсий по старости и инвалидности, а также дети в связи с потерей кормильца, будут иметь увеличенные выплаты. Индексация пенсий для данных категорий граждан составит 7,5%.

2. Запрет «наливаек»

Вступает в силу закон, который обязывает региональные власти устанавливать правила продажи слабоалкогольных напитков (пиво, сидр и т. д.) в кафе, барах и ресторанах. Также на плечи местных ложиться возможность ограничения времени работы магазинов с алкогольной продукцией, расположенных в жилых домах или располагающихся рядом с ними.

3. Пересдача прав в ГИБДД

С 1 апреля экзамен на водительские права будет осложнен тем, что после трех попыток на пересдачу можно попасть только через полгода, а не через месяц как было ранее. Однако, сдача экзамена на практике теперь допускает на дороге совершения семи ошибок, а не пяти.

4. Северный завоз

Для жителей Крайнего Севера и аналогичных территорий вступает в силу базовый закон «О Северном завозе», который вводит три категории грузов с товарами первой необходимости. В первые две входят продукты питания, медикаменты и топливо, которые доставляются в населенные пункты в первоочередном порядке. Контролировать исполнение закона Министерство Восточного развития Российской Федерации.

5. Страхование

С 1 апреля страховщики будут обязаны передавать все сведения в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС). Россияне, в свою очередь, могут через Госуслуги получать любую информацию, в том числе об ОСАГО.

6. Штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

За нарушение требований продажи и изготовления табачной продукции предусмотрена более серьезное наказание, доходящее до штрафа в 1 млн рублей, с конфискацией оборудования и продукции.

7. Перепланировка и перевод жилья в другую категорию

Упрощается процесс перевода жилой недвижимости в нежилую, а перепланировкой будет считаться любое изменение площади дома или комнаты в квартире.

8. Перепродажа б/у автомобилей

Власти отменяют двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами. Теперь налоговая база НДС будет определяться как разница между ценой продажи (с учетом НДС) и покупной ценой. Это изменение сделает систему более справедливой и исключит двойное налогообложение автомобильной и мотоциклетной торговли.

9. Государственная система здравоохранения

Государство станет регулировать процесс внесения объектов здравоохранения и врачей в госсистему ЕГИСЗ. Это позволит иметь актуальную информацию об состоянии медицины в регионах.

10. Задержка рейса в аэропорту

Авиаперевозчики будут платить за задержку рейса в четыре раза больше прежнего. Теперь ожидание пассажиров стоит в среднем 100 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости от проезда. Однако, есть исключение — в случаях, когда задержка произошла по обстоятельствам, не зависящим от перевозчика. Помимо уплаты штрафа, пассажир имеет право требовать компенсации за причиненные убытки.

11. Памятники ВОВ

Создается особый реестр памятников Великой Отечественной войны, который позволяет в оперативном порядке принимать решения о ремонте культурных объектов.

12. Защита памятников культуры

Определены работы, которые можно вести на объектах культурного наследия для их сохранения. Закон будет касаться реконструкции и ремонта, которые не должны увеличивать площадь и строение объекта.

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