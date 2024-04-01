1 апреля 2024 года сдавать квартиру посуточно придется по новым правилам

Многие россияне сдают свою недвижимость в аренду. Это может быть как долгосрочный договор, когда семьи годами снимают жилье, а может и более доходный бизнес — посуточная аренда для приезжих и туристов. Однако, что делать, если соседи против того, чтобы в их доме постоянно ходили чужие люди. NEWIA.RU вместе с экспертами разбирались в новых поправках, которые поставили точку в вопросе о согласовании аренды жилья с соседями.