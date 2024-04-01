1 апреля 2024 года сдавать квартиру посуточно придется по новым правилам

Posted 1 апреля, 08:25
Published 1 апреля, 08:25
Modified 9 сентября, 21:04
Updated 9 сентября, 21:04
Многие россияне сдают свою недвижимость в аренду. Это может быть как долгосрочный договор, когда семьи годами снимают жилье, а может и более доходный бизнес — посуточная аренда для приезжих и туристов. Однако, что делать, если соседи против того, чтобы в их доме постоянно ходили чужие люди. NEWIA.RU вместе с экспертами разбирались в новых поправках, которые поставили точку в вопросе о согласовании аренды жилья с соседями.
Директор и учредитель ООО «Юридическая компания „А.Лигал“, г. Санкт-Петербург Юрий Александров рассказал, что под посуточной арендой, как правило, понимается предоставление одним гражданином своей квартиры в пользование для проживания другим гражданам, на короткий срок от 1 дня до 2-3 недель.
С точки зрения законодательства (ст. 683 ГК РФ), предоставить квартиру в наем на одни сутки вполне законно и такая ситуация будет являться обычным наймом жилого помещения.
Однако, судебный спор поставил под сомнение п. 3 ст. 17 ЖК РФ — является ли посуточная аренда гостиничным бизнесом. Указанный вопрос стал предметом рассмотрения Конституционного суда РФ в Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.2023 N 9-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина П. Е. Бахирева», который суд постановил, что аренда свыше одних суток считается краткосрочной арендой, но никак не гостиничным бизнесом.
Однако, где проходит тонкая грань и действительно ли владелец квартиры сдает жилье в аренду или сделал мини-гостиницу — трудно.
«Разграничение разрешенного краткосрочного найма и запрещённых гостиничных услуг производится судом индивидуально в каждом конкретном случае, каких-либо универсальных правил и критериев на этот счет нет», — рассказывает Юрий Александров.
Если квартира фактически используется в качестве мини-гостиницы и создает значительные неудобства соседям, например постоянный шум в ночное время в связи с поздним заселением, то иск управляющей компании либо соседей о запрете использования такой квартиры, как правило удовлетворяются.
К.ю.н. и эксперт в области правовой поддержки корпоративных клиентов Дарья Петрова рассказала изданию NEWIA.RU о том, что 23 марта 2024 года Президент РФ подписал закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь квартиры и иные жилые помещения можно сдавать в краткосрочную аренду. При этом, сдающий жилье должен обеспечить со стороны своих арендаторов порядок, чистоту и тишину в доме.
«Строго говоря, эти поправки в закон ничего нового в регулирование не привносят и ничего не меняют. Сдавать квартиры посуточно можно было и раньше. При этом собственник квартиры точно также и раньше нес ответственность перед соседями за действия своих нанимателей. Поэтому эти изменения в закон вызваны и обусловлены, скорее ожиданиям общественности, нежели призваны заполнить какой-то пробел в праве», — дает оценку поправкам Дарья Петрова.
До этих поправок на практике постоянно возникали многочисленные споры между собственниками квартир, которые сдают их в краткосрочную аренду, и их соседями, которые были недовольны постоянно меняющимися проживающими, шумом и беспорядком. И в абсолютном большинстве случаев такие споры перетекали в судебную плоскость. Как результат, суд выносил решение о запрете сдавать квартиру в наем, если устанавливал, что это, действительно, нарушает права и интересы соседей.
Теперь такое право соседей обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав прямо предусмотрено в законе, и какие-либо сомнения в этой части должны быть окончательно сняты.
Вместе с тем, допустимость посуточной аренды квартир влечет куда более важный для практики вопрос. Так, Жилищный кодекс запрещает размещать гостиницы в жилых помещениях.
«И здесь возникает проблема, которая пока не имеет однозначного решения ни в законе, ни на практике: как определить, когда собственник просто посуточно сдает свою квартиру, а когда такие его действия уже являются гостиничной деятельностью? Это значимо в той связи, что к гостиничной деятельности предъявляются дополнительные требования (санитарные, пожарные и т. п.), и их несоблюдение может повлечь штрафы для собственника квартиры».
Дарья Петрова перечисляет, в каких случаях аренда квартиры выходит за рамки и считается гостиничным бизнесом:
Приведенные критерии не являются исчерпывающими при принятии решения о том, является ли сдача квартиры в аренду гостиничной деятельностью. Суд в каждом конкретном споре должен анализировать всю совокупность фактических обстоятельств.
«Такое состояние практики оставляет открытым вопрос о том, в какой момент просто сдача своей квартиры в аренду превращается в гостиничный бизнес с соответствующими рисками получения собственником квартиры штрафов за нарушение требований закона», — считает эксперт.
Юрий Александров разъясняет, что с учетом новых поправок в закон и судебной практики в настоящий момент посуточная аренда является законной при условии, что использование квартиры не будет отличаться от обычного среднестатистического проживания и не будет создавать неудобств соседей. Арендодатель не должен допускать ежедневных поздний заселений, шума, количества жильцов, не соотносящихся с размером жилого помещения. Настоящий закон не требует никаких разрешений или согласий на сдачу квартиры в посуточную или долговременную аренду, за одним исключением:
«В случае, если соседи будут долевыми собственниками такой квартиры (например в коммунальных квартирах), то их согласия с учетом положений ст. 247 ГК РФ будет требоваться, но такие ситуации встречаются редко», — разъясняет Юрий Александров.
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