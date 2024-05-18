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Posted 18 мая, 11:53

Published 18 мая, 11:53

Modified 9 сентября, 23:15

Updated 9 сентября, 23:15

Просто близнецы: Виктория Бекхэм выложила фото со своей семьей на дне рождении отца

18 мая 2024, 11:53
Не каждый день Виктория Бекхэм делится фотографиями со своей семьей, но день рождения ее отца стал идеальным поводом.

50-летняя бывшая Spice Girl опубликовала в Instagram* фотографии, на которых она позировала со своими родителями Энтони и Джеки Адамс, а также 12-летней дочерью Харпер и 21-летним сыном Ромео.

На втором снимке сестра-двойник Виктории Луиза и ее брат Кристиан запечатлены в полном составе. Многие пользователи сети отметили, насколько родные сестры похожи между собой, будто близнецы.

Кстати известно, что в отличии от Виктории у Луизы не так удачно складывается личная жизнь. Она уже дважды побывала замужем, в каждом из которых родилось по двое детей. Таким образом, Луиза является такой же многодетной мамой, как и ее звездная родственница.

Instagram* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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