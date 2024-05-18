Просто близнецы: Виктория Бекхэм выложила фото со своей семьей на дне рождении отца

Posted 18 мая, 11:53
Published 18 мая, 11:53
Modified 9 сентября, 23:15
Updated 9 сентября, 23:15
50-летняя бывшая Spice Girl опубликовала в Instagram* фотографии, на которых она позировала со своими родителями Энтони и Джеки Адамс, а также 12-летней дочерью Харпер и 21-летним сыном Ромео.
На втором снимке сестра-двойник Виктории Луиза и ее брат Кристиан запечатлены в полном составе. Многие пользователи сети отметили, насколько родные сестры похожи между собой, будто близнецы.
Кстати известно, что в отличии от Виктории у Луизы не так удачно складывается личная жизнь. Она уже дважды побывала замужем, в каждом из которых родилось по двое детей. Таким образом, Луиза является такой же многодетной мамой, как и ее звездная родственница.
Instagram* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
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