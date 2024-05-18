Просто близнецы: Виктория Бекхэм выложила фото со своей семьей на дне рождении отца

Кстати известно, что в отличии от Виктории у Луизы не так удачно складывается личная жизнь. Она уже дважды побывала замужем, в каждом из которых родилось по двое детей. Таким образом, Луиза является такой же многодетной мамой, как и ее звездная родственница.