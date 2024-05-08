От сказочной царевны до «Гадюки»: яркие романы Нинель Мышковой и конец в забытьи

После знакомства в «Щуке» она вышла замуж за Владимира Этуша, но брак продлился недолго. Нинель ушла от молодого мужа к композитору Антонио Спадавеккиа, который известен авторством музыки к фильму «За тех, кто в море». Роман с итальянцем, который был на 19 лет старше Мышковой, также в скором времени угас.