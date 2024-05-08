От сказочной царевны до «Гадюки»: яркие романы Нинель Мышковой и конец в забытьи

Posted 8 мая, 18:07
Published 8 мая, 18:07
Modified 9 сентября, 22:52
Updated 9 сентября, 22:52
Как сообщает starhit.ru, несмотря на то, что родители Нинель — генерал-лейтенант и представительница обедневшего дворянского рода — не имели отношения к актерскому мастерству, девочку с детства тянуло к лицедейству, и она с легкостью поступила в Щукинское училище.
После знакомства в «Щуке» она вышла замуж за Владимира Этуша, но брак продлился недолго. Нинель ушла от молодого мужа к композитору Антонио Спадавеккиа, который известен авторством музыки к фильму «За тех, кто в море». Роман с итальянцем, который был на 19 лет старше Мышковой, также в скором времени угас.
На съемках «Садко» Нинель сошлась с оператором Константином Петриченко, который также был старше своей возлюбленной на 11 лет. После женитьбы актриса родила сына Костю и вернулась к съемкам, когда сыну исполнилось два года.
На съемочной площадке молодая мать стала музой для режиссера Виктора Ивченко, который не мог долго оставаться равнодушным и попросил свою жену Ольгу о разводе на фоне вспыхнувших чувств к Мышковой.
Из-за новых отношений актрисе приходилось жить на два города. Она приезжала в Киев, где работал Ивченко, и возвращалась назад в Москву к проживающему с бабушкой сыну от прошлого брака Косте.
Карьера Нинель, благодаря участию возлюбленного-режиссера, заиграла новыми красками. Актриса исполнила роль Ольги Зотовой в фильме «Гадюка». Творческий тандем этой пары принес славу фильму, который был награжден Госпремией и дипломом Всесоюзного фестиваля, а также завоевал народную любовь.
Однако именно на этих съемках Нинель получила травму спины, которая в будущем серьезно осложнила ей жизнь.
Вскоре ее ожидало еще одно испытание — Ивченко не пережил последствия четвертого инфаркта. Безутешная вдова Мышкова на долгие годы стала практически затворницей. Она перестала сниматься и выходить в свет, потеряла свой привычный круг общения. Тем более из-за больной спины ходить ей становилось все тяжелее.
С конца 80-х и до самой своей смерти в 2003 году артистка страдала от прогрессирующего рассеянного склероза, а от ее былой популярности не осталось и следа.
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