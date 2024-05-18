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Posted 18 мая, 13:07

Published 18 мая, 13:07

Modified 9 сентября, 23:15

Updated 9 сентября, 23:15

Поклонники Хейли Бибер рассекретили пол малыша одним взглядом на маникюр звезды

18 мая 2024, 13:07
После объявления о своей беременности Хейли долго не публиковала фото, но на последнем снимке поклонники смогли рассекретит пол будущего малыша Биберов

Держа в руках телефон все заметили маникюр Хейли Бибери в красивом желейно-розовом оттенке.

Розовый определенно сейчас в моде, а после поста блогера в топе с бабочкой в стиле Мэрайи Кэри 90-х, фанаты предположили, что у Хейли и Джастина будет девочка. К слову, Хейли не подтвердила пол своего будущего ребенка.

Между прочим, Хейли является законодательницей моды и показала на себе самый яркий тренд 2024 года. Вместо матового пигмента розовые ногти приобретают более прозрачный и блестящий вид, как желе. Форма тоже меняет вид и все больше женщин отдает предпочтение округлым или миндалевидным ногтям, а не квадратным.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Звезды#Тренды 2024
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