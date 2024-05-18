Поклонники Хейли Бибер рассекретили пол малыша одним взглядом на маникюр звезды

Между прочим, Хейли является законодательницей моды и показала на себе самый яркий тренд 2024 года. Вместо матового пигмента розовые ногти приобретают более прозрачный и блестящий вид, как желе. Форма тоже меняет вид и все больше женщин отдает предпочтение округлым или миндалевидным ногтям, а не квадратным.