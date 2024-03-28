Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года: как это повлияет на вашу жизнь

Марс вступает в аспект с Ураном. Это время, когда приходят достойные идеи и пути для их реализации. Дела будут идти в гору, а новые начинания принесут свои плоды. Эта часть апреля, когда в силу включаются Юпитер и Уран, так редко соединяющиеся вместе (1 раз в 14 лет). Это очень важное явление, которое влияет на весь год и будущее в целом. Эти планеты задают тренд на новинки, технологии и новый дух времени. Так как планеты затрагивают знак Тельца, то колебания и новые веяния будут касаться денег, курса валют, криптовалюты и иных финансовых сторон обычной жизни человека.