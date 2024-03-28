Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года: как это повлияет на вашу жизнь

Posted 28 марта, 16:45
Published 28 марта, 16:45
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Апрель станет самым ярким и значимым месяцем за весь 2024 год. Благодаря влиянию Ретроградного Меркурия, многое будет тормозиться или идти вспять, рассказывает прогноз Василиса Володина.
Апрель также будет месяцем, богатым на планетарные события:
Ретроградный Меркурий акцентирован в знаке Овна, а значит будет проявляться в виде пробуксовки и промедления в делах, внося в повседневные дела путаницу, неразбериху и накладки.
«Я много раз говорила, что боятся ретроградного меркурия не нужно, но он приносит в нашу жизнь так много нестыковок, что не замечать этого человек не может» — разъясняет Василиса Володина положение данного знака.
8 апреля солнечное затмение буде также проходить в знаке Овна. Он выявит самые важные вопросы, о которых придется задуматься каждому. В первую очередь, это будет касаться личной активности и нашего проявления во внешнем мире. Судьба будет проверять нас весь апрель на прочность — умеете ли вы начинать проекты, конкурировать, чем-то выделяться, отстаивать свои границы.
Затмение всегда характеризуется внезапным характером событий, когда ситуации выходят из-под контроля и что то идет не так. Уже в первой декаде люди столкнуться с обстоятельствами, которые приводят в замешательство. Обычно, в данном случае необходимо быстро включаться, но возможности тормозят действия. Если у вас запланированы мероприятия на 8 апреля и близлежащие даты, необходимо делать поправки на возможные риски.
В это время хочется сильно вырваться вперед, не замечая деталей, но как позднее оказывается, дьявол кроется в мелочах. Положение планеты больше всего будет влиять на Овнов, Весы, Козерогов и Раков.
Астролог утверждает, что солнечное затмение не считается чем-то неблагополучным, просто оно ускоряет ход событий, к которым часто бывают не готовы. Поэтому для многих данное положение планеты является пугающим.
Люди, которые родились 8 апреля или в ближайшие дни, будут особенно ощущать на себе влияние затмения.
Уже со 2 апреля все дела начинают стопориться. В это время следует все перепроверять и пытаться подстелить соломку. Новые проекты очень тяжело начинают свой старт, топчутся на месте или идут в никуда. Скорее всего апрель больше всего подходит к тому, чтобы возвращаться назад.
Меркурий также воздействует и на эмоциональный фон, заставляя остро и глубоко переживать ситуации. В личных отношениях это будет буря страстей, которые будут выплескиваться за край. Это может быть выражено как в положительном ключе, так и в негативном. Но все же людям захочется больше пережить лучших эмоцией в своей жизни.
«С одной стороны это время любви, с другой — это время когда трудно себя сдержать» — Василиса Володина.
Наступает период соединение Марса и Сатурна в знаке Рыб. Это означает, что соединились два зла, придающие жизни чрезмерную страстность. Это время все начинания упираются в глухую стену непонимания или препятствия. Люди будут иметь мощный внутренний потенциал к активным действиям, но препятствия и обстоятельства не будут пускать.
Марс вступает в аспект с Ураном. Это время, когда приходят достойные идеи и пути для их реализации. Дела будут идти в гору, а новые начинания принесут свои плоды. Эта часть апреля, когда в силу включаются Юпитер и Уран, так редко соединяющиеся вместе (1 раз в 14 лет). Это очень важное явление, которое влияет на весь год и будущее в целом. Эти планеты задают тренд на новинки, технологии и новый дух времени. Так как планеты затрагивают знак Тельца, то колебания и новые веяния будут касаться денег, курса валют, криптовалюты и иных финансовых сторон обычной жизни человека.
В этот период новый шанс и новые возможности будут даны всем Тельцам, чтобы проявить себя как человека, с новыми новаторскими идеями, которые отличаются от предыдущих.
Солнце формирует квадрат Плутона, которая создаст необходимость проявиться против коллектива. Возникнут ситуации борьбы и конкуренции, когда человек будет яро отстаивать свои позиции, а общество станет противостоять новым идеям. Будет ощущение, что общество разошлось во мнении.
Соединение Марса с Нептуном это время, когда люди настраиваются на сотрудничество — многим захочется участвовать в благотворительных проектах или просто помогать близким людям из добрых побуждений. В тоже время, наступает период иллюзий и человек не может реально оценивать чужие поступки и странные ситуации. Мошенники или просто нечестные на руку люди преследуют исключительно свои, меркантильные планы. В это время важно не попасться на удочку преступников или тех, кто может воспользоваться вами.
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