Кейт Миддлтон вернется к обязанностям принцессы Уэльской после Пасхи

Posted 25 марта, 12:47
Published 25 марта, 12:47
Modified 9 сентября, 20:46
Updated 9 сентября, 20:46
После возвращения Миддлтон возобновит работу в рамках проекта Центра раннего детства Королевского фонда (RFCEC) Shaping Us. Работает принцесса Уэльская из дома, поскольку ей необходимо полностью восстановиться после операции.
Центр предоставил финансирование для испытания системы наблюдения за детским развитием для посетителей медучреждений. Уточняется, что речь идет о социализации и эмоциональном развитии детей.
Идея использовать данный инструмент в Англии принцесса Уэльская лично предложила после того, как увидела похожую систему в датских учреждениях во время своего рабочего визита в эту страну. Это свидетельствует о том, что Миддлтон проявляет большую заинтересованность как в самом испытании, так и в его результатах.
Сообщается, что к обязанностям принцессы Уэльской монаршая особа официально вернется после католической Пасхи.
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