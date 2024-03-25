Кейт Миддлтон вернется к обязанностям принцессы Уэльской после Пасхи

Идея использовать данный инструмент в Англии принцесса Уэльская лично предложила после того, как увидела похожую систему в датских учреждениях во время своего рабочего визита в эту страну. Это свидетельствует о том, что Миддлтон проявляет большую заинтересованность как в самом испытании, так и в его результатах.