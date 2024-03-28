Комик Сергей Светлаков рассказал о причинах разрыва связи с Александром Цекало

По словам Светлакова, Цекало сам оборвал все связи с ним и другими коллегами после свадьбы на Дарине Эрвин. Тогда он, говорит Светлаков, вышел из общих чатов и прекратил общение. Комик отметил, что известный продюсер посчитал, что они его не поддерживают в личной жизни, и его не устраивало то, что участники проекта общались с его экс-супругой Викторией Галушкой, передает rambler.ru.