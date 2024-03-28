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Posted 28 марта, 12:45

Published 28 марта, 12:45

Modified 9 сентября, 20:56

Updated 9 сентября, 20:56

Комик Сергей Светлаков рассказал о причинах разрыва связи с Александром Цекало

28 марта 2024, 12:45
Известный артист Сергей Светлаков в своем недавнем интервью блогеру Надежде Стрелец рассказал, почему он и другие ведущие проекта «Прожекторперисхилтон» перестали общаться с их коллегой и продюсером Александром Цекало.

По словам Светлакова, Цекало сам оборвал все связи с ним и другими коллегами после свадьбы на Дарине Эрвин. Тогда он, говорит Светлаков, вышел из общих чатов и прекратил общение. Комик отметил, что известный продюсер посчитал, что они его не поддерживают в личной жизни, и его не устраивало то, что участники проекта общались с его экс-супругой Викторией Галушкой, передает rambler.ru.

Светлаков отметил, что Виктория была частью коллектива и никто не собирался делать выбор, с кем общаться: с Цекало или Викторией. Однако друзья продолжали общение и с ней, и с Цекало, на что и обиделся продюсер.

Светлаков также заявил, что он и другие ведущие проекта «Прожекторперисхилтон» не держат злобы на Цекало и надеются, что когда-нибудь все претензии забудутся и они снова обнимутся.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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