Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, о которой никто не знал

В своей книге Spare, вышедшей в январе 2023 года, Гарри рассказал о том, что он и Меган обменялись клятвами в их бывшем доме Ноттингем Коттедж на территории Кенсингтонского дворца, где ранее в 2017 году принц сделал будущей герцогине предложение. Он вспоминает, что свидетелями их тайной церемонии были только их домашние собаки.