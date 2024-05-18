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Posted 18 мая, 12:16

Published 18 мая, 12:16

Modified 9 сентября, 23:15

Updated 9 сентября, 23:15

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, о которой никто не знал

18 мая 2024, 12:16
Герцог и герцогиня Сассекские поженились 19 мая 2018 года на глазах у тысяч зрителей по всему миру, но они признались, что у них была частная свадьба, о которой никто не знает

На этой неделе принц Гарри и Меган отметят две важные даты — официальную шестую годовщину свадьбы и шесть лет с тех пор, как они обменялись клятвами перед архиепископом Кентерберийским на тайной церемонии в саду.

Закрытая церемония Сассексов

В своей книге Spare, вышедшей в январе 2023 года, Гарри рассказал о том, что он и Меган обменялись клятвами в их бывшем доме Ноттингем Коттедж на территории Кенсингтонского дворца, где ранее в 2017 году принц сделал будущей герцогине предложение. Он вспоминает, что свидетелями их тайной церемонии были только их домашние собаки.

Это был неофициальное торжество, ни к чему не обязывающее, за исключением наших душ», — написал Гарри.

Впервые они прокомментировали свою тайную свадьбу на интервью с Опрой Уинфри:

«Вы знаете, за три дня до нашей свадьбы мы поженились, — сказала Меган. — Этого никто не знает. Мы произносили клятвы только вдвоем на нашем заднем дворе с архиепископом Кентерберийским».

Меган сказала, что, хотя главное событие стало «зрелищем» для всех, пара хотела, чтобы их «союз» остался между ними двумя.

Свадебный прием Меган и Гарри

Меган выглядела сногсшибательно в своем свадебном платье от Givenchy на своей официальной свадьбе с Гарри, который был одет в черную военную форму. После обмена клятвами в часовне Святого Георгия пара устроила свадебный прием в Виндзорском замке.

Фотографии, которыми поделилась пара в рамках документального фильма Netflix «Гарри и Меган показывают», герцог со слезами на глазах поднимал бокал со своей молодой женой перед тем, как молодожены разрезали мечом свадебный торт с лимоном и цветами бузины.

Позже Меган переоделась в платье с открытым воротом от Стеллы Маккартни, а Гарри надел черный костюм, чтобы потанцевать на танцполе и посмотреть фейерверк на их частном вечернем приеме в Frogmore House.

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