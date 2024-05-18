Почему в новом фильме «Властелин колец» возвращается Голлум

Posted 18 мая, 11:17
Published 18 мая, 11:17
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
Спустя 23 года после первого появления Голлума в кинотрилогии «Властелин колец» выйдет новый фильм, в котором Энди Серкис не только исполнит роль своего персонажа, но и займет режиссерское кресло.
«Персонаж Голлума всегда интересовал меня, поскольку он является отражением худших качеств человеческой натуры, хотя некоторая его часть все равно вызывает симпатию и сострадание, — рассказывает продюсер Питер Джексон Deadline. — Я думаю, что этот герой находит отклик как у читателей, так и кинозрителей, потому что в каждом из нас есть немного хорошего и немного плохого. Нам интересен этот персонаж, мы хотим изучить его предысторию и показать его прошлую жизнь. К сожалению, в предыдущих частях на не удалось это сделать».
«У Серкис будет собственный фильм, поэтому что мы не хотим, чтобы эта картина стала четвертым фильмом в трилогии. Этот фильм должен существовать отдельно», — добавляет второй продюсер Филиппа Бойенс.
Пока сценаристы не рассказывают о том, какая история повествуется в фильме, поскольку сценарий «еще сырой и извилистый». Будущий фильм только в стадии обсуждения, в которые входят такие важные вопросы, как начало истории, с какими героями нужно встретиться Голлуму и какие важные путешествия будут показаны.
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