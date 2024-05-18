Почему в новом фильме «Властелин колец» возвращается Голлум

Пока сценаристы не рассказывают о том, какая история повествуется в фильме, поскольку сценарий «еще сырой и извилистый». Будущий фильм только в стадии обсуждения, в которые входят такие важные вопросы, как начало истории, с какими героями нужно встретиться Голлуму и какие важные путешествия будут показаны.