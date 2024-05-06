6 фильмов о реальных женщинах, добившихся мировой славы и богатства

Posted 6 мая, 07:16
Published 6 мая, 07:16
Modified 9 сентября, 22:39
Updated 9 сентября, 22:39
Сюжет этого фильма основан на жизни Джой Мангано с Лонг-Айленда, которая изобрела чудо-швабру с самоотжимом. Реальный прототип была матерью-одиночкой с тремя детьми, работала на разных работах на Лонг-Айленде и в его окрестностях. Как главный кормилец семьи и домработница, она всегда была занята.
Что отличало ее от многих других в подобных ситуациях, так это творческий склад ума. Она всегда была изобретательницей, что привело ее к поиску способа сделать обычную швабру для мытья полов проще, дешевле и эффективнее.
Чтобы продвинуть свое изобретение она преодолевает значительные препятствия, в конце концов становясь одним из самых успешных предпринимателей в мире.
Фильм «Коко до Шанель» начинается с истории брошенной девочки-сироты по имени Габриэль, которая избежала самой плохой участи, но в будущем стала любовницей женатого мужчины.
Все это время она смотрит на мир с неумолимым реализмом и упрямыми амбициями. Она не ставит перед собой цель стать самой влиятельной иконой моды 20 века, а начинает с того, что создает шляпку, зарабатывает немного денег и стремится стать лучше.
Молодой начинающий дизайнер хочет денег и независимости, поэтому фильм о выживании сильнейших. Коко — не бесстыдная соблазнительница, а капиталистка, которая зарабатывает на своих инвестициях.
Автобиографический фильм рассказывает историю Сидони-Габриэль Колетт, французской писательницы, которая боролась за авторское право на свои работы со своим мужем Вилли Уэстом.
Бедная деревенская девушка из Бургундии конца 1890-х без приданого и с амбициозным желанием кем-то стать, вышла замуж за писателя гораздо старше ее по имени Вилли и отправилась с ним в новую жизнь, полную волнений и приключений. Вилли был неверным, но Габриэль была очарована.
Не проявляя интереса к роли «маленькой жены, которая остается дома», прекрасная Габриэль начала карьеру, публично покоряя парижское общество, присоединилась к небольшому писательскому кружку своего мужа, зарабатывая для него деньги и успех, необходимые для выплаты его карточных долгов и финансирования роскошного образа жизни.
Книги, которые она написала, известные как рассказы «Клодин», в одночасье стали сенсациями под псевдонимом «Вилли». Естественно, он присвоил все заслуги себе, требуя, чтобы она предоставила ему больше книг, запирая на ключ на несколько часов, чтобы она работала.
Во времена, когда женщины редко имели право голоса, Колетт отстаивала свое право считаться самостоятельной писательницей, а не стоящей за влиянием мужчины.
Фильм также основан на реальной истории Маргарет Кин, домохозяйки, чьи причудливые, но красивые картины с изображением маленьких девочек с огромными глазами приобрели огромную популярность. К сожалению, заслуга в этом досталась ее мужу-Уолтеру, а история сосредоточена на ее попытках отстоять свое авторство в суде.
История Маргарет Кин важна потому, что она не только демонстрирует борьбу женщин 60-х за то, чтобы их воспринимали всерьез, но и то, как мошенники эксплуатируют художников и их творчество.
Фильм рассказывает реальную историю смотрителей зоопарка Яна и Антонины Забински, которые совершили невероятно смелый поступок и решили приютить 300 евреев и беженцев в своем зоопарке в попытке спрятать их от нацистского режима. Сам Ян был активным сторонником польского сопротивления, пока не попал в плен.
Антонине пришлось делать самостоятельные шаги вперед и фильм проделал фантастическую работу по изображению ее храбрости и стойкости. Она решила помочь людям, разоренным войной, вместе со своим сыном. Из 300 человек, которых они спасли, погибли только двое. Невероятный подвиг, который закрепил за Забински статус исторических героев.
Эрин Брокович — многодетная женщина, мать-одиночка, попавшая в тяжелую ситуацию. После автомобильной аварии она умоляет своего адвоката Эда Масри, который провалил ее дело о взыскании ущерба за повреждения, нанять ее в его юридическую фирму.
Брокович обнаружила медицинские файлы и убеждает босса разрешить ей провести расследование, где обнаруживает сокрытие информации о загрязнении воды хромом 6, свидетельствующие о тяжелом заболевании людей.
Борьба хрупкой женщины против коммунальной компании попала в заголовки газет по всей стране в конце 90-х и принесла Джулии Робертс номинацию на премию «Оскар» за лучшую главную женскую роль.
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