Героиня «Матрешки» присоединилась к касту «Фантастической четверки» от Marvel

Сериал рассказывает о Наде Вулвоков, разработчике видеоигр, которую играет Наташа Лионн. В ночь своего 36-го дня рождения Надя оказывается в петле времени, постоянно умирая и возвращаясь к началу вечера на своей вечеринке. Она пытается понять, почему это происходит, и найти способ выбраться из этого бесконечного цикла. В ходе своих попыток Надя встречает Алана Завери, мужчину, оказавшегося в аналогичной ситуации. Вместе они стараются разгадать загадку их временной петли.