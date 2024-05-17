Героиня «Матрешки» присоединилась к касту «Фантастической четверки» от Marvel

Posted 17 мая, 10:36
Published 17 мая, 10:36
Modified 9 сентября, 23:12
Updated 9 сентября, 23:12
В основном составе фильма уже заявлены Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джо Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Они воплотят на экране культовых героев: Мистера Фантастика, Женщину-невидимку, Человека-факела и Существо. Джулия Гарнер сыграет Шалла-Бал, возлюбленную Серебряного Серфера, а роль пожирателя планет Галактуса досталась 54-летнему Ральфу Айнесону, пишет kinobugle.ru.
Режиссером фильма выступит Мэтт Шекман. Начнутся съёмки в середине лета, а премьерный показ самого фильма запланирован уже на июль будущего года.
Напомним, что с Наташей Лионн зрители познакомились в 2019 году. Она исполнила главную роль в сериале «Жизни матрешки» (оригинальное название Russian Doll) — популярном американском комедийно-драматическом сериале на Netflix.
Сериал рассказывает о Наде Вулвоков, разработчике видеоигр, которую играет Наташа Лионн. В ночь своего 36-го дня рождения Надя оказывается в петле времени, постоянно умирая и возвращаясь к началу вечера на своей вечеринке. Она пытается понять, почему это происходит, и найти способ выбраться из этого бесконечного цикла. В ходе своих попыток Надя встречает Алана Завери, мужчину, оказавшегося в аналогичной ситуации. Вместе они стараются разгадать загадку их временной петли.
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