Эти продукты содержат больше всего витамина С

Posted 17 мая, 08:13
Published 17 мая, 08:13
Modified 9 сентября, 23:10
Updated 9 сентября, 23:10
Рассмотрим продукты, которые содержат больше всего витамина С.
Лимон. В 100 граммах лимона содержится около 40 миллиграммов витамина С, что позволяет получить половину суточной нормы. Важно выбирать упругие и твердые плоды, чтобы сохранить активный ингредиент. Об этом пишет torglip.ru.
Болгарский перец содержит около 80 мг/100 г витамина С. Диетологи рекомендуют добавлять этот овощ в салаты.
Киви. Из 100 граммов киви можно получить 137,2 миллиграмма витамина С.
Клубника. В 100 граммах этой ягоды содержится 59 миллиграммов витамина С. Клубника, помимо этого, имеет оказывает ощутимый детоксикационный эффект на организм благодаря комбинации витаминов А и С.
Апельсин. В нем концентрация витамина С составляет примерно 53 мг/100 г. Этого количества достаточно для ежедневной нормы.
Ананас. В 100 граммах содержится 78,9 мг витамина С. Листья ананаса также богаты витамином С, их можно добавить в чай.
Цветная капуста — в 100 г цветной капусты содержится 48 миллиграммов витамина С. Рекомендуется употреблять цветную капусту в сыром виде.
Шиповник — рекордсмен по содержанию витамина С. В свежих плодах шиповника содержится 650 мг/100 г, а в сушеных — 1200 мг. Чаще всего из шиповника делают чайный напиток.
Облепиха. В 100 граммах этой ягоды содержится 200 миллиграммов витамина С. Также можно использовать ее для заваривания чая.
Укроп. В 100 граммах укропа содержится 85 миллиграммов витамина С — больше, чем в лимоне и апельсине!
Диетологи напоминают о том, что включение продуктов с витамином С в рацион очень важно, поскольку организм не может самостоятельно его синтезировать.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14