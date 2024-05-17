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Posted 17 мая, 08:13

Published 17 мая, 08:13

Modified 9 сентября, 23:10

Updated 9 сентября, 23:10

Эти продукты содержат больше всего витамина С

Эти продукты содержат больше всего витамина С

17 мая 2024, 08:13
Фото: 1MI
Витамин С известен своим полезным воздействием на организм. Особенно он необходим иммунной системе. Кроме этого, он является источником энергии.

Рассмотрим продукты, которые содержат больше всего витамина С.

Лимон. В 100 граммах лимона содержится около 40 миллиграммов витамина С, что позволяет получить половину суточной нормы. Важно выбирать упругие и твердые плоды, чтобы сохранить активный ингредиент. Об этом пишет torglip.ru.

Болгарский перец содержит около 80 мг/100 г витамина С. Диетологи рекомендуют добавлять этот овощ в салаты.

Киви. Из 100 граммов киви можно получить 137,2 миллиграмма витамина С.

Клубника. В 100 граммах этой ягоды содержится 59 миллиграммов витамина С. Клубника, помимо этого, имеет оказывает ощутимый детоксикационный эффект на организм благодаря комбинации витаминов А и С.

Апельсин. В нем концентрация витамина С составляет примерно 53 мг/100 г. Этого количества достаточно для ежедневной нормы.

Ананас. В 100 граммах содержится 78,9 мг витамина С. Листья ананаса также богаты витамином С, их можно добавить в чай.

Цветная капуста — в 100 г цветной капусты содержится 48 миллиграммов витамина С. Рекомендуется употреблять цветную капусту в сыром виде.

Шиповник — рекордсмен по содержанию витамина С. В свежих плодах шиповника содержится 650 мг/100 г, а в сушеных — 1200 мг. Чаще всего из шиповника делают чайный напиток.

Облепиха. В 100 граммах этой ягоды содержится 200 миллиграммов витамина С. Также можно использовать ее для заваривания чая.

Укроп. В 100 граммах укропа содержится 85 миллиграммов витамина С — больше, чем в лимоне и апельсине!

Диетологи напоминают о том, что включение продуктов с витамином С в рацион очень важно, поскольку организм не может самостоятельно его синтезировать.

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#Марина Колодкина#Общество#Все материалы авторов#Лимон#Витамин С#Облепиха
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