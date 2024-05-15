Крысиный вирус гепатита Е не опасен для человека со здоровым иммунитетом

Врач пояснила, что вирус гепатита под сигнатурой Е принадлежит к семейству Hepeviridae, а его штаммы, которые передаются и людям, относятся к роду Orthohepevirus и имеют четыре генотипа. Первые два передаются между людьми фекально-оральным путем, в то время как третий и четвертый чаще встречающиеся у животных, и только в редких случаях им могут заболеть люди.