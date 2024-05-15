Крысиный вирус гепатита Е не опасен для человека со здоровым иммунитетом

Posted 15 мая, 11:54
Published 15 мая, 11:54
Modified 9 сентября, 23:03
Updated 9 сентября, 23:03
Врач пояснила, что вирус гепатита под сигнатурой Е принадлежит к семейству Hepeviridae, а его штаммы, которые передаются и людям, относятся к роду Orthohepevirus и имеют четыре генотипа. Первые два передаются между людьми фекально-оральным путем, в то время как третий и четвертый чаще встречающиеся у животных, и только в редких случаях им могут заболеть люди.
Исторически сложилось, что гепатитом Е могут страдать многие животные, включая свиней, оленей, верблюдов и даже моллюсков, отмечает Прашнова. А вот от крыс данный вирус передается человеку крайне редко, и хотя сейчас такие случаи активно документируются и изучаются, пока рано говорить о формировании нового источника заболевания. Поэтому пока методы лечения и профилактики для гепатита Е остаются такими же, как и для других видов этого вируса.
Доктор также подчеркнула важность профилактики заболевания. Среди рекомендаций: пить кипяченую или бутилированную воду, избегать употребления в пищу непрожаренного мяса и колбас. А в странах с низкой санитарной культурой лучше использовать бутилированную воду и для гигиенических процедур.
Инкубационный период гепатита Е обычно составляет от 3 до 8 недель. Симптомы включают желтуху, усталость, тошноту, рвоту, лихорадку, боли в животе, заболевший также может наблюдать у себя темную мочу. Диагностика гепатита Е обычно включает анализ крови для обнаружения антител к HEV или непосредственное обнаружение вируса в крови или стуле с помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Если человек все-таки заразится гепатитом Е, паниковать не стоит. При нормальной работе иммунной системы организму не требуется специального лечения. Однако заболевания стоит опасаться людям с пониженным иммунитетом или хроническими формами болезней. Тогда уже потребуется применение антивирусной терапии, включая использование препарата рибавирин.
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