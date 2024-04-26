Наличие хобби может оказаться полезным для здоровья

Posted 26 апреля, 14:05
Published 26 апреля, 14:05
Modified 9 сентября, 22:20
Updated 9 сентября, 22:20
Делая что-то для удовольствия, человек включает систему поощрения головного мозга, в результате улучшается самочувствие, уменьшается стресс, повышается энергия, пишет self.com.
Так, в одном исследовании изучалась взаимосвязь между длительным рабочим днем, депрессией и благополучием. Исследователи обнаружили, что хобби помогло смягчить негативные для психики последствия рабочей недели, длившейся более 40 часов.
Поиск хобби, которое вам нравится, также является долгосрочной инвестицией в себя. В прошлом году были проанализированы данные более 93 тысяч пожилых людей, на основе которых было обнаружено, что респонденты с хобби сами сообщили о более высоком уровне здоровья, счастья и удовлетворенности жизнью. С другой стороны, люди, которые испытывали признаки депрессии, были менее склонны заниматься хобби.
Хобби сопряжено со множеством полезных побочных эффектов: психологических, биологических, социальных, поведенческих.
Психологические преимущества могут быть ощутимы сразу в виде повышения настроения, а могут и работать «вдолгую», то есть повышать навыки жизнестойкости. Биологические эффекты могут проявляться в повышении физической работоспособности, в улучшении иммунной системы и уменьшении боли.
Некоторые виды хобби открывают социальные преимущества, помогая бороться с одиночеством, другие — имеют поведенческие преимущества, то есть они могут привести к формированию полезных для вас привычек и распорядка дня.
Однако хобби нельзя прививать насильно, а сами занятия не обязательно должны быть полезными. Специалисты советуют не давить на себя, а заниматься тем, что действительно нравится без особых на то причин.
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