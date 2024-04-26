Наличие хобби может оказаться полезным для здоровья

Поиск хобби, которое вам нравится, также является долгосрочной инвестицией в себя. В прошлом году были проанализированы данные более 93 тысяч пожилых людей, на основе которых было обнаружено, что респонденты с хобби сами сообщили о более высоком уровне здоровья, счастья и удовлетворенности жизнью. С другой стороны, люди, которые испытывали признаки депрессии, были менее склонны заниматься хобби.