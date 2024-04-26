Врачи: Прыщи могут серьезно подорвать самооценку подростка

Люди с акне средней и тяжелой степени менее склонны к романтическим отношениям, они чувствуют неуверенность и смущение из-за того, как выглядят. По словам Родни, беспокойство о своей коже может показаться поверхностным, и это одна из причин, почему многие люди стесняются говорить об этом. На самом деле акне действительно влияет на качество жизни, и по этой причине к этой проблеме следует относиться серьезно.