Врачи: Прыщи могут серьезно подорвать самооценку подростка

Posted 26 апреля, 14:15
Published 26 апреля, 14:15
Modified 9 сентября, 22:20
Updated 9 сентября, 22:20
Плохое самочувствие по поводу акне на лице не является поверхностным, особенно если прыщи ухудшают качество жизни. Эксперт, которая сама столкнулась с этой проблемой, посоветовала обратиться к психологам, если из-за красных высыпаний вы впадаете в депрессию.
Доктор медицинских наук, сертифицированный врач-дерматолог и директор-основатель Eternal Dermatology Aesthetics в Фултоне (штат Мэриленд) Ифе Родни рассказала, что тоже чувствовала безнадежность и панику, когда у нее начались прыщи. По ее словам, она не могла видеться со своим парнем до того, как использует косметику, не могла общаться с близкими, со сверстниками, прогуливала учебу, работу. Ифе Родни сказала, что пребывала из-за прыщей в таком стрессе, что это действительно подорвало ей самооценку, передает self.com.
Люди с акне средней и тяжелой степени менее склонны к романтическим отношениям, они чувствуют неуверенность и смущение из-за того, как выглядят. По словам Родни, беспокойство о своей коже может показаться поверхностным, и это одна из причин, почему многие люди стесняются говорить об этом. На самом деле акне действительно влияет на качество жизни, и по этой причине к этой проблеме следует относиться серьезно.
Существует много доказательств того, что у людей с акне вероятность развития клинической депрессии в два-три выше, чем у людей без этого заболевания. Тем более что дерматологи могут годами лечить прыщи, пытаясь выяснить причины высыпаний.
Поэтому при депрессии, ощущении безнадежности или раздражительности из-за акне рекомендуется найти специалиста в области психического здоровья. Они могут научить вас управлять своим настроением, пока вы работаете над лечением прыщей.
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