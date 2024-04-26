newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля, 14:15

Published 26 апреля, 14:15

Modified 9 сентября, 22:20

Updated 9 сентября, 22:20

Врачи рассказали о влиянии акне на психику подростка

Врачи: Прыщи могут серьезно подорвать самооценку подростка

26 апреля 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
Врачи рассказали о влиянии акне на психику подростка
Негативные последствия прыщей для психического здоровья очень реальны, говорят американские специалисты.

Плохое самочувствие по поводу акне на лице не является поверхностным, особенно если прыщи ухудшают качество жизни. Эксперт, которая сама столкнулась с этой проблемой, посоветовала обратиться к психологам, если из-за красных высыпаний вы впадаете в депрессию.

Доктор медицинских наук, сертифицированный врач-дерматолог и директор-основатель Eternal Dermatology Aesthetics в Фултоне (штат Мэриленд) Ифе Родни рассказала, что тоже чувствовала безнадежность и панику, когда у нее начались прыщи. По ее словам, она не могла видеться со своим парнем до того, как использует косметику, не могла общаться с близкими, со сверстниками, прогуливала учебу, работу. Ифе Родни сказала, что пребывала из-за прыщей в таком стрессе, что это действительно подорвало ей самооценку, передает self.com.

Самоизоляция из-за прыщей

Люди с акне средней и тяжелой степени менее склонны к романтическим отношениям, они чувствуют неуверенность и смущение из-за того, как выглядят. По словам Родни, беспокойство о своей коже может показаться поверхностным, и это одна из причин, почему многие люди стесняются говорить об этом. На самом деле акне действительно влияет на качество жизни, и по этой причине к этой проблеме следует относиться серьезно.

Существует много доказательств того, что у людей с акне вероятность развития клинической депрессии в два-три выше, чем у людей без этого заболевания. Тем более что дерматологи могут годами лечить прыщи, пытаясь выяснить причины высыпаний.

Поэтому при депрессии, ощущении безнадежности или раздражительности из-за акне рекомендуется найти специалиста в области психического здоровья. Они могут научить вас управлять своим настроением, пока вы работаете над лечением прыщей.

#Красота#Лечение#Все материалы авторов#Стресс#Специалисты#Паника#Врачи#Депрессия#Эксперт
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика