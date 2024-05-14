newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая, 06:07

Published 14 мая, 06:07

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Одна квартира по цене четырех — как россияне переплачивают за ипотеку

Эксперт Иванкина заявила о переплате в 400% по ипотеке

14 мая 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney
Одна квартира по цене четырех — как россияне переплачивают за ипотеку
Жители России переплатят 400% по ипотеке, если возьмут ее в 2024 году, сообщила экономист Елена Иванкина.

В 2024 году ставки по ипотечным займам составляют от 16 до 20%. Экономист Елена Иванкина подсчитала, что при данных условиях и сроке займа в 20 лет переплата за квартиру составляет 400%, сообщает Газета.ru. То есть, за такую стоимость можно приобрести не одну, а целых четыре квартиры.

Эксперт отметила и тот факт, что сегодняшняя ипотека не очень выгодна для россиян. Так как лимит уменьшен ровна в два раза до 6 млн, а первоначальный взнос стал больше в 1,5 раза (30%), такие условия для многих являются неподъемными. К тому же, стоимость новостроек ровно, как и цены на стройматериалы, с каждым годом только увеличиваются.

Елена Иванкина рассказала, что на данный момент разрыв между новостройками и вторичным рынком жилья составляет примерно 40%. Но сократится ли эта разница, покажет только время, рассказывает эксперт.

«Халява» и акции от застройщиков жилья, которые выйдут вам в два раза дороже
Узнать подробнее
Читайте также:
Что делать с ипотечной квартирой при разводе — 3 варианта событийСемейную ипотеку в России продлили до 2030 года — кому положена и условияЖилищный трейд-ин и рассрочка стали причиной падения ипотеки на 25%
#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика