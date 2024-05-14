Эксперт Иванкина заявила о переплате в 400% по ипотеке

Posted 14 мая, 06:07
Published 14 мая, 06:07
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
В 2024 году ставки по ипотечным займам составляют от 16 до 20%. Экономист Елена Иванкина подсчитала, что при данных условиях и сроке займа в 20 лет переплата за квартиру составляет 400%, сообщает Газета.ru. То есть, за такую стоимость можно приобрести не одну, а целых четыре квартиры.
Эксперт отметила и тот факт, что сегодняшняя ипотека не очень выгодна для россиян. Так как лимит уменьшен ровна в два раза до 6 млн, а первоначальный взнос стал больше в 1,5 раза (30%), такие условия для многих являются неподъемными. К тому же, стоимость новостроек ровно, как и цены на стройматериалы, с каждым годом только увеличиваются.
Елена Иванкина рассказала, что на данный момент разрыв между новостройками и вторичным рынком жилья составляет примерно 40%. Но сократится ли эта разница, покажет только время, рассказывает эксперт.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14