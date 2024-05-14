Эксперт Иванкина заявила о переплате в 400% по ипотеке

Эксперт отметила и тот факт, что сегодняшняя ипотека не очень выгодна для россиян. Так как лимит уменьшен ровна в два раза до 6 млн, а первоначальный взнос стал больше в 1,5 раза (30%), такие условия для многих являются неподъемными. К тому же, стоимость новостроек ровно, как и цены на стройматериалы, с каждым годом только увеличиваются.