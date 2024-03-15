Жилищный трейд-ин и рассрочка стали причиной падения ипотеки на 25%

Posted 15 марта, 10:00
Published 15 марта, 10:00
Modified 9 сентября, 20:12
Updated 9 сентября, 20:12
В последние два месяца нового года доля жилищных ипотек на рынке новостроек значительно сократилась. Согласно данным, за февраль 2024 год общий спрос на ипотечную недвижимость сократился на 25%. Это означает, что все меньше людей предпочитают использовать ипотечные кредиты при покупке нового жилья, рассказывает Дмитрий Фалкин, вице-президент по продажам и сервису Группы RBI.
В феврале 2024 года доля сделок, заключенных при использовании льготного кредита в сфере недвижимости Петербурга и Ленинградской области, сократилась почти четверть. В январе 2024 года доля ипотеки в структуре продаж застройщиков составляла примерно 86%, а в последний зимний месяц она упала до 62% в Санкт-Петербурге и до 68% в Ленинградской области.
Также отмечается снижение объема продаж квартир и апартаментов в сравнении с январем — на 44% по числу сделок и на 44% по выручке. Рынок Санкт-Петербурга сократился на 49% по числу зарегистрированных лотов, а в Ленинградской области число зарегистрированных лотов уменьшилось на 26%.
Ранее ипотека с государственной поддержкой играла важную роль на первичном рынке, превратившись в основной механизм продаж. Однако, строгие условия льготной ипотеки привели к ожидаемому снижению интереса со стороны покупателей.
Дмитрий Фалкин рассказал, что после регистрации последних сделок декабря 2023 года было ожидаемое замедление интереса покупателей. Это происходит из-за ужесточения условий льготной ипотеки.
Покупатели все больше предпочитают другие способы оплаты или финансирования покупки недвижимости. Например, самым востребованным является предложение от застройщика — 15/85. Это когда первоначальный взнос составляет 15%, а остальная часть суммы вносится либо за ближайшие два года, либо до окончания строительства дома и введения его в эксплуатацию.
По словам Дмитрия Фалкина, сделки, осуществляемые по системе рассрочки, составляли 17% от общего числа продаж недвижимости Группы RBI в ноябре–декабре 2023 года. Однако за первые два месяца 2024 года доля рассрочки выросла до 26%.
Эксперт отмечает, что в этом сегменте наблюдается значительный рост спроса. Однако стоит понимать, что для многих покупателей это является временным вариантом приобретения недвижимости, так как большинство клиентов планирует в будущем перейти на ипотеку.
Также становится актуальной программа «жилищный трейд-ин», но на нее пока приходится около 5% всех сделок, рассказывает Дмитрий Фалкин.
В ближайшей перспективе эксперт видит увеличение спроса на вариант обмена старого жилья на новое, как отличную альтернативу ипотеке. Однако, опцию трейд-ин чаще всего выбирают ближе к вводу проекта в эксплуатацию.
Во многих случаях без ипотеки никак не обойтись. Специальная программа траншевой ипотеки позволяет взять недвижимость в залог с минимальными вложениями и платежами, а через какое-то время выплачивать по обычной ставке.
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