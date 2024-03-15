Жилищный трейд-ин и рассрочка стали причиной падения ипотеки на 25%

В последние два месяца нового года доля жилищных ипотек на рынке новостроек значительно сократилась. Согласно данным, за февраль 2024 год общий спрос на ипотечную недвижимость сократился на 25%. Это означает, что все меньше людей предпочитают использовать ипотечные кредиты при покупке нового жилья, рассказывает Дмитрий Фалкин, вице-президент по продажам и сервису Группы RBI.