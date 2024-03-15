Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года — кому положена и условия

Posted 15 марта, 12:15
Published 15 марта, 12:15
Modified 9 сентября, 20:12
Updated 9 сентября, 20:12
Кредит на жилье по льготным условиям может оформить любая российская семья, где есть двое или более детей, которым еще не исполнилось 18 лет, либо семьи, воспитывающие одного малыша, родившегося после января 2018 года.
Кроме того, льготными условиями могут воспользоваться семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Максимальная ставка по кредиту на жилье — 6%. При этом жители Дальнего Востока могут оформить кредит на недвижимость по ставке до 5%.
Сумма первоначального взноса варьируется в разных банках — от 20 — 30% стоимости жилья и более. Также не установлен максимальный срок предоставления кредита: в основном банки предлагают семейную ипотеку на срок до 30 лет.
Есть ограничения по сумме кредита на жилье. В российских регионах можно взять до 6 млн рублей, а в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 12 млн рублей.
Взять деньги по льготной программе кредитования можно на приобретение жилья на первичном рынке и только у юридического лица — например у застройщика. Это может быть квартира в строящемся либо уже готовом доме, отдельный частный дом с земельным участком. Также деньги можно направить на возведение собственного дома либо покупку участка земли для возведения на нем жилья.
Условия льготной программы распространяются и на вторичный рынок, но только в одном российском регионе. Эта возможность предоставляется жителям Дальневосточного федерального округа — они могут направить деньги по льготной ипотеке на покупку вторички на землях сельских поселений.
На данный момент льготную программу предлагает более 50 отечественных банков. Условия предоставления кредита в них несколько различаются, поэтому есть возможность подобрать самую оптимальную программу кредитования.
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