Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года — кому положена и условия

Взять деньги по льготной программе кредитования можно на приобретение жилья на первичном рынке и только у юридического лица — например у застройщика. Это может быть квартира в строящемся либо уже готовом доме, отдельный частный дом с земельным участком. Также деньги можно направить на возведение собственного дома либо покупку участка земли для возведения на нем жилья.