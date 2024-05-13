3 типичные ошибки людей, которые вешают домашние шторы

Posted 13 мая, 19:12
Published 13 мая, 19:12
Modified 9 сентября, 22:58
Updated 9 сентября, 22:58
Шторы — это важный элемент домашнего декора, который обеспечивает затемнение комнаты от солнечного света для качественного сна и защиту от любопытных глаз.
Но правильное подвешивание штор, особенно в первый раз, может быть сделано с ошибками. Перед покупкой и началом работ многие опускают такие важные вопросы, как высота и ширина карниза, длина материала, ширина полотна. Все эти нюансы влияют на внешний вид как самого окна, так и интерьера комнаты в целом.
Расскажем, какие проблемы могут возникнуть при вывешивании штор и как это исправить.
При выборе штор многие не знают главного правила, в соответствии с которым выбирается их ширина. В результате выбора слишком узких моделей человек может рано просыпаться из-за того, что шторы недостаточно хорошо закрывают окно, имеются зазоры и свет мешает полноценному сну.
Как это исправить: Перед покупкой убедитесь, что полотна штор достаточно широкие. Для этого необходимо измерить свое окно, а получившиеся цифры умножить на два, так как ширина полотна должна быть примерно в два раза больше. Если карниз длинный и выступает от края окна больше чем на 20 сантиметров, нужно выбирать полотна еще шире или подумать о дополнительных шторах, которые закрывают пробел, образовывающийся при полном закрывании окна.
Слишком короткие шторы выглядят неуклюже и неуместно. Они визуально изменяют пространство, делая потолки ниже, а комнату меньше. Шторы, которые волочатся по полу, легче собирают пыль и о них придется часто спотыкаться. Стоит выбрать золотую середину — шторы, которые висят чуть выше пола.
Как это исправить: Чтобы подобрать правильную длину штор, измерьте расстояние от пола до того места, где вы будете вешать карниз. Учитывайте размер крючков и способ вывешивания. Однако, погрешность в пару сантиметров не сыграет большой роли. Если вам трудно определиться с размером, можно повесить шторы, отмерить необходимую длину, далее вручную или на швейной машинке прострочить край на месте. Так вы сможете понять, какая длина штор будет идеальна.
Важно устанавливать карнизы для штор в нужном месте, иначе шторы идеальной длины будут висеть неправильно. Из-за слишком близкого расположения карниза к оконной раме комната может показаться меньше, чем она есть на самом деле. Также важно выбрать карниз шире окна. Это позволяет оттягивать шторы максимально в сторону и создавать впечатление большего пространства.
Как это исправить: Визуально удлините комнату, установив карниз под потолок. Вертикальные линии создадут оптическую иллюзию помещения с высокими потолками.
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