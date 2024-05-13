3 типичные ошибки людей, которые вешают домашние шторы

Как это исправить: Перед покупкой убедитесь, что полотна штор достаточно широкие. Для этого необходимо измерить свое окно, а получившиеся цифры умножить на два, так как ширина полотна должна быть примерно в два раза больше. Если карниз длинный и выступает от края окна больше чем на 20 сантиметров, нужно выбирать полотна еще шире или подумать о дополнительных шторах, которые закрывают пробел, образовывающийся при полном закрывании окна.