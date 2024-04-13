5 совершенно новых кухонных трендов для порядка и уюта в 2024 году

Posted 13 апреля, 08:45
Published 13 апреля, 08:45
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
Если вы хотите полностью обновить свою кухню или найти способы освежить интерьер, у нас есть трендовые идеи, которые вдохновят на создание нового пространства.
NEWIA.RU расскажет о направлениях, которые все больше завоевывают внимание функциональностью и уютным содержанием.
В течение многих лет все говорили что шкафы из коричневого дерева кажутся слишком скучными или устаревшими. Однако в этом году они снова возвращаются в моду. Можно использовать темную морилку под дерево для мебели, балок и других акцентов на кухне.
Если поддержание порядка в вашем доме является одной из важнейших задач, то стоит иметь в виду, что хорошо организованная кладовая — это тренд 2024 года.
Кухонные выдвижные ящики намного полезнее, чем традиционный шкаф с дверцей. Вы можете легко разделить ящик на секторы, чтобы уложить кухонную утварь.
Если вы беспокоитесь о том, что предметы будут слишком сильно скользить, рекомендуется выстелить ящики силиконовым ковриком или пробкой. Кроме того, они защищают дерево от любых повреждений.
Количество поисковых запросов «стиль кофейного бара» стремительно растет. Дизайнеры уверяют, что домашние кофейни станут актуальным трендом будущего.
Данные показывают, что количество запросов на эклектичные и эксцентричные кухни растет, причем последних в этом году стало на 160% больше, чем в прошлом. Кухня в этом тренде стала новым местом, где можно сочетать винтаж и современность.
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