8 летних идей обустройства открытого балкона в обычной квартире

Балдахины предназначены не только для спален — они могут использоваться и на балконах! Этот мечтательный пример доказывает, что несколько метров ткани, гирлянды и подушка для пола могут превратить небольшое открытое пространство в уединенный оазис. Для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, не выходя из дома, это то, что нужно!