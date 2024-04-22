8 летних идей обустройства открытого балкона в обычной квартире

Posted 22 апреля, 11:31
Published 22 апреля, 11:31
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Балконы для городских жителей — то же, что и дворы для жителей пригорода и сельской местности. Это небольшая часть жизни на открытом воздухе, которую можно украсить и назвать своей. А поскольку из окон, как правило, открываются великолепные виды, эти небольшие помещения могут стать уголком отдушины.
Многие люди, кто пытаются обустроить свой балкон, ставят на нем пару складных стульев и на этом заканчивают. Но так не должно быть! Проявив немного креатива вы можете превратить это пространство в уголок для чтения, медитации или даже в небольшой мини-офис.
Быстрорастущие виноградные лозы могут защитить балкон от нежелательного солнечного света и любопытных соседей. Для создания маскировочного эффекта возьмите несколько вьющихся растений и позвольте им буйно разрастись по вашему пространству.
Если вам повезло и у вас есть балкон большой площади, воспользуйтесь им по максимуму, проведя на нем праздник. Гости на свежем воздухе будут более лучше себя чувствовать, нежели в закрытом пространстве. Для создания особой атмосферы стоит повесить полупрозрачные занавески, гирлянды и разместить садовую мебель.
Есть ли что-нибудь более приятное, чем выйти на балкон и сорвать пару спелых помидоров на ужин? Эта идея показывает нам, что даже на самых маленьких балконах можно устроить съедобный сад. Все, что вам нужно, — это несколько горшочков, немного почвы хорошего качества и подходящие для балконного содержания овощи и зелень.
Никогда не стоит недооценивать гирлянды для новогодних праздников, которые можно использовать даже летом. Мерцающие лампочки, каскадом спускающиеся с потолка, придают пространству мечтательность и волшебную атмосферу уединения.
Как превратить обычную скамейку из поддонов в оазис на открытом воздухе? Текстиль, конечно же! Достаточно добавить удобных подушек и покрывал, чтобы мгновенно создать уют.
Если вы работаете из дома, максимально используйте свой балкон, обустроив импровизированное рабочее место. Свежий воздух и естественное освещение сотворят чудеса с вашей продуктивностью, не говоря уже о потрясающих видах, которыми вы сможете наслаждаться во время работы! Складной стол, стул и чашка кофе — это все, что вам нужно для начала.
Балдахины предназначены не только для спален — они могут использоваться и на балконах! Этот мечтательный пример доказывает, что несколько метров ткани, гирлянды и подушка для пола могут превратить небольшое открытое пространство в уединенный оазис. Для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, не выходя из дома, это то, что нужно!
Ничто так не характеризует лето в городе, как балкон, обустроенный мебелью, текстилем и растениями. Это жизнерадостное пространство выделяется своей красно-белой цветовой гаммой и ковром с ярким геометрическим рисунком.
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