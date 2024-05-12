Экономист Хазин предложил продавать многодетным квартиры в полцены

Posted 12 мая, 12:04
Published 12 мая, 12:04
Modified 9 сентября, 19:33
Updated 9 сентября, 19:33
Экономист Михаил Хазин выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» с инициативой делать 50% скидки на недвижимость всем семьям с тремя детьми.
Предложение экономиста Хазина продавать семьям с тремя детьми квартиры за половину их стоимости должно по его мнению способствовать увеличению числа многодетных семей в России. Также Хазин предлагает предоставить пятилетнюю отсрочку платежей.
В настоящее время поддержка семей в России является недостаточной. Например, программа поддержки второго ребенка не стимулирует рождение третьего ребенка. Приходится содержать и обеспечивать двух детей и выплачивать ипотеку.
Как посчитал гость программы, зарплата матери идет на все расходы и еду для семьи, зарплата отца идет на ипотеку и другие финансовые обязательства. При этом нет возможности иметь третьего ребенка.
Другими словами, если семья хочет иметь трех детей, им необходимо предоставить бесплатную квартиру. Неиспользуемые жилые дома — это потерянный ресурс.
К тому же, семьям нужно предоставлять пятилетнюю отсрочку платежей, снижать стоимость квартиры на 20% для первого ребенка, на 30% для второго и на 50% для третьего. Таким образом, через пять лет большинство семей будет иметь три ребенка — считает Хазин.
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