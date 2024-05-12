Экономист Хазин предложил продавать многодетным квартиры в полцены

К тому же, семьям нужно предоставлять пятилетнюю отсрочку платежей, снижать стоимость квартиры на 20% для первого ребенка, на 30% для второго и на 50% для третьего. Таким образом, через пять лет большинство семей будет иметь три ребенка — считает Хазин.