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Posted 12 мая, 12:04

Published 12 мая, 12:04

Modified 9 сентября, 19:33

Updated 9 сентября, 19:33

Хазин предлагает сделать скидку 50% всем многодетным семьям

Экономист Хазин предложил продавать многодетным квартиры в полцены

12 мая 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Хазин предлагает сделать скидку 50% всем многодетным семьям
Экономист Михаил Хазин считает, что для многодетных семей должны действовать скидки на покупку недвижимости.

Экономист Михаил Хазин выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» с инициативой делать 50% скидки на недвижимость всем семьям с тремя детьми.

Предложение экономиста Хазина продавать семьям с тремя детьми квартиры за половину их стоимости должно по его мнению способствовать увеличению числа многодетных семей в России. Также Хазин предлагает предоставить пятилетнюю отсрочку платежей.

В настоящее время поддержка семей в России является недостаточной. Например, программа поддержки второго ребенка не стимулирует рождение третьего ребенка. Приходится содержать и обеспечивать двух детей и выплачивать ипотеку.

Как посчитал гость программы, зарплата матери идет на все расходы и еду для семьи, зарплата отца идет на ипотеку и другие финансовые обязательства. При этом нет возможности иметь третьего ребенка.

Другими словами, если семья хочет иметь трех детей, им необходимо предоставить бесплатную квартиру. Неиспользуемые жилые дома — это потерянный ресурс.

К тому же, семьям нужно предоставлять пятилетнюю отсрочку платежей, снижать стоимость квартиры на 20% для первого ребенка, на 30% для второго и на 50% для третьего. Таким образом, через пять лет большинство семей будет иметь три ребенка — считает Хазин.

Поддерживаете предложение о 50% на жилье для многодетных?
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#Эмилия Шпилева#Общество#Опросы#Недвижимость#Многодетные семьи
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