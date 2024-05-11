Россияне рассказали, должны ли родители покупать детям квартиры

Posted 11 мая, 12:59
Published 11 мая, 12:59
Modified 9 сентября, 20:33
Updated 9 сентября, 20:33
Почти 38% молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет считают, что родители должны обеспечить их жильем, рассказали в Forbes. Четверть людей из 1200 опрошенных застройщиком Level Group являются москвичами, а большая часть из всех — поколение зумеров.
Однако, не всем родители должны. Почти треть (34%) людей считают, что они способны самостоятельно решить свои жилищные вопросы без участия родителей. Около 23% рассчитывают в ближайшие 5 лет взять ипотеку, 15% предполагают, что купят жилье без оформления ипотеки.
Похожий опрос в феврале этого года проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как выяснилось, 63% респондентов всех возрастов считают, что родители должны оказывать детям помощь в приобретении недвижимости. 33% — будут покупать жилье, а 29% не считают это необходимостью, так как дети должны сами заработать себе на жилье.
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