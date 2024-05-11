Россияне рассказали, должны ли родители покупать детям квартиры

Похожий опрос в феврале этого года проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как выяснилось, 63% респондентов всех возрастов считают, что родители должны оказывать детям помощь в приобретении недвижимости. 33% — будут покупать жилье, а 29% не считают это необходимостью, так как дети должны сами заработать себе на жилье.