Меняем бесплатно хрущевку на новостройку: трейд-ин квартир

Обычно, сначала покупатели выбирают квартиру в понравившемся проекте, потом

заключают с застройщиком договор о ее бронировании и продаже имеющейся у них

жилплощади, рассказывает директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева. Это гарантирует клиентам, что новый лот не уйдет другим покупателям, не изменится цена, сохранятся скидки и бонусы, которые были на момент подписания договора.