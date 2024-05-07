Врач развеял мифы о холестерине

Posted 7 мая, 15:41
Published 7 мая, 15:41
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
Журналисты kp.ru опубликовали интервью с терапевтом и кардиологом Константином Ивановым. Выяснилось, что холестерин не всегда повышается из-за потребления животных жиров.
Организм синтезирует 85–90% холестерина самостоятельно и только 10–15% получает с пищей, рассказал Иванов. Поэтому отказ от сливочного масла, яиц и сметаны не является необходимым для понижения уровня холестерина. Наоборот — яйца содержат холин, который помогает выводить так называемый вредный холестерин.
Роль этого вещества в организме человека сегодня вызывает много вопросов у ученых и врачей. Ученые доказали в одном из исследований, что после 85 лет повышение уровня холестерина, наоборот, снижает риск развития деменции. Однако в более молодом возрасте его избыток может привести к сердечным приступам и инсультам, рассказал эксперт.
Важно понимать, что опасны некоторые виды холестерина. Повышение его общего уровня само по себе не является признаком чего-либо опасного. Для определения причин повышения холестерина необходимо провести расширенный анализ крови — липидограмму. В ней указаны уровни «плохого» холестерина (ЛПНП), «хорошего» холестерина (ЛПВП), а также триглицеридов. Также пациенту могут порекомендовать проверку на липопротеин (а) (Lp(a)). Именно он связан с высоким риском заболеваний сердца и сосудов.
Следует учитывать множество факторов. Например, уменьшение выработки половых гормонов у людей после 40 лет может стать причиной его повышения. Поэтому рекомендуется посещать эндокринолога и проверять уровень этих гормонов, чтобы при необходимости вовремя начать гормонозаместительную терапию.
Работа печени, кишечного тракта, а также поджелудочной железы и желчного пузыря также оказывает влияние на уровень холестерина. Неполадки в работе указанных органов могут привести к нарушениям обмена холестерина.
Заболевания почек, лишний вес, дефицит витаминов и микроэлементов также могут влиять на уровень холестерина. Поэтому важно проверять работу почек, следить за своим весом и питаться правильно, получая все необходимые витамины.
Если уровень холестерина не вписывается в норму, важно выяснить причину повышения и провести комплексное обследование с участием нескольких специалистов. Изучив результаты, врач может назначить лекарства для снижения уровня холестерина, отметил Иванов. При наличии генетических факторов или хронических заболеваний лекарства могут помочь снизить его уровень. Биодобавки с омега-3 также могут быть полезны, но они должны быть назначены врачом в зависимости от конкретной ситуации, подытожил Иванов.
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