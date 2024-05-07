Врач развеял мифы о холестерине

Если уровень холестерина не вписывается в норму, важно выяснить причину повышения и провести комплексное обследование с участием нескольких специалистов. Изучив результаты, врач может назначить лекарства для снижения уровня холестерина, отметил Иванов. При наличии генетических факторов или хронических заболеваний лекарства могут помочь снизить его уровень. Биодобавки с омега-3 также могут быть полезны, но они должны быть назначены врачом в зависимости от конкретной ситуации, подытожил Иванов.